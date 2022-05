1 Die Trinkwasserversorgung in St. Georgen läuft gut, findet die Aquavilla. Dass das so bleibt, ist aber nicht selbstverständlich. (Symbolfoto) Foto: srkphoto – stock.adobe.com

Wie stand es im vergangenen Jahr um die Trinkwasserversorgung in St. Georgen – und wie sieht die Prognose aus? Das geht aus dem Jahresbericht der Aquavilla hervor. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.















St. Georgen - 13 156 Einwohner sind in St. Georgen an das städtische Wassernetz angeschlossen – sie alle zählen darauf, dass die Versorgung mit dem lebenswichtigen Nass zu jeder Zeit gewährleistet ist. Damit verlässt sich der überwiegende Großteil der St. Georgener auf die Aquavilla, welche die Betriebsführung der Wasserversorgung unter anderem der Stadt St. Georgen inne hat, und sich um die Wassergewinnung und -speicherung im Stadtgebiet kümmert. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bilanzierten Geschäftsführer Michael Dold und Ingenieur Patrick Gaus das Jahr 2021 aus Sicht der Aquavilla und warfen einen Blick in die Zukunft. Denn in Bezug auf die Trinkwasserversorgung in St. Georgen stehen arbeitsreiche Jahre an.

Wo kommt das Wasser im St. Georgener Netz her?

Rund 60 Prozent des Trinkwassers, das in St. Georgen aus dem Hahn kommt, stammt aus einer der sieben ortseigenen Quellen; der Rest wird von der Bodenseewasserversorgung bezogen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr knapp 643 Millionen Liter Wasser aus den St. Georgener Quellen und vom Bodensee bezogen.

Wie viel Wasser wurde 2021 in St. Georgen verbraucht?

Gut 542 Millionen Liter Wasser haben die St. Georgener im Jahr 2021 verbraucht. Durchschnittlich wurden am Tag knapp 1,8 Millionen Liter benötigt, was einem Pro-Kopf-Verbrauch von 113 Liter pro Tag entspricht. Dieser Wert liegt nicht nur, wie Gaus den Räten in ihrer Sitzung berichtete, unter dem Bundesdurchschnitt von 125 Litern pro Kopf und Tag, sondern ist auch geringer als der Pro-Kopf-Verbrauch, den die Aquavilla im Jahr 2020 für die Bergstadt errechnet hatte. Damals verbrauchte der St. Georgener im Schnitt 118 Liter Wasser pro Tag.

Trockene Sommer sind mittlerweile fast Normalität. Reicht das Wasserangebot jetzt und in Zukunft aus?

Das kleinste Wasserangebot hat die Aquavilla in St. Georgen im vergangenen Jahr im November aufgezeichnet. Damals standen knapp 4,4 Liter Wasser täglich zur Verfügung. Angesichts eines durchschnittlichen Wasserverbrauchs von rund 1,8 Millionen Litern am Tag war Gaus positiv gestimmt: 2021 reichte das Trinkwasser zu jeder Zeit aus – und auch für die Zukunft sei in St. Georgen nicht mit Problemen zu rechnen. Eine Einschätzung, welche die Verfasser des Strukturgutachtens zur Trinkwasserversorgung in St. Georgen, das gegen Ende 2021 fertiggestellt wurde, teilen.

Ein Hauptziel der Aquavilla ist die Minimierung der Wasserverluste. Ist das 2021 gelungen?

24,2 Prozent, 16,5 Prozent und 13,5 Prozent – so haben sich die Wasserverluste im St. Georgener Rohrnetz von 2019 bis 2021 entwickelt. Damit kam die Aquavilla ihrem Ziel, die Wasserverluste zu reduzieren, im vergangenen Jahr erneut näher. Grund zur Freude für Gaus: "Hier zeigt sich, dass sich unsere Investitionen der vergangenen Jahre ins Kanalnetz bemerkbar machen." In den kommenden Jahren will man mindestens auf diesem Niveau bleiben, die Wasserverluste aber idealerweise noch weiter verringern. Die Aquavilla hat als Zielwert zehn Prozent ausgegeben, sagte Gaus, "unter fünf bis acht Prozent schafft es bundesweit kaum einer".

Was wird getan, um die Wasserverluste weiter zu verringern?

17 Rohrbrüche und Lecks hat die Aquavilla im Jahr 2021 geortet und repariert. Als ein Hilfsmittel zur Ortung von Schäden werden in St. Georgen im Zuge eines Pilotprojekts mittlerweile 98 Geräuschlogger eingesetzt. Sie sollen dazu beitragen, dass Lecks schneller gefunden und die Schäden schneller behoben werden können. Seit 2020 hat die Stadt hier insgesamt 80 000 Euro investiert. Im laufenden Jahr soll das Programm mit noch einmal 50 000 Euro weiter vorangetrieben und ausgeweitet werden. Außerdem soll die laufende Instandhaltung des Rohrnetzes durch Sanierungsmaßnahmen dafür sorgen, dass die Wasserverluste so gering wie möglich gehalten werden können.

Welches waren im vergangenen Jahr die größten Maßnahmen am St. Georgener Rohrnetz?

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr im St. Georgener Stadtgebiet rund 990 Meter des 115 Kilometer langen Rohrnetzes erneuert. Sanierungsmaßnahmen fanden dem Jahresbericht der Aquavilla zufolge im Waldparkweg, im Haldenweg, im Kühlbrunnenweg, im Storzenweg und im Pavillonweg statt. Die Rehabilitationsquote lag 2021 bei 0,86 Prozent. Wie man sich diese Zahl vorstellen muss, erklärte Gaus den Räten: "Bei einer Quote von einem Prozent unterstellen wir unseren Versorgungssystemen, dass sie unter normalen Bedingungen 100 Jahre alt werden." Zudem wurde die Hausanschluss- und Löschwasserleitung zum Unternehmensgebäude von Schmidt Technology auf einer Länge von 274 Metern erneuert.

Welches sind die größten Baustellen der kommenden Jahre?

Neben Sanierungsmaßnahmen, allen voran der in den kommenden Jahren anstehende Neubau des Hochbehälters Rupertsberg und der Einbau von Ultrafiltrationsanlagen in die St. Georgener Wasserwerke, steht in den kommenden Jahren vor allem eine große Aufgabe an: die Anbindung der Außenanlieger an die öffentliche Wasserversorgung. Rund 371 Personen versorgen sich auf dem Gebiet der Stadt St. Georgen derzeit noch selbst mit Wasser – doch "in den Außenbereichen wird die Not immer größer", betonte auch Georg Wentz, Ortsvorsteher von Brigach, angesichts trockener Sommer und unsicherer Quellschüttungen in der Sitzung. Das Problem: Um alle Außenanlieger anzuschließen, sind laut Strukturgutachten der Wasserversorgung in St. Georgen etwa 66 Kilometer Versorgungsleitungen nötig. Die Kosten liegen bei rund 17 Millionen Euro. Daher wird nun zuerst eine Priorisierung der Maßnahmen durch die Stadtverwaltung vorgenommen.