Trinkwasser in Schwörstadt: Liefern Zähler falsche Ergebnisse?

Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Schwörstadt und welche Aufgaben damit verbunden sind, wurde im Gemeinderat thematisiert.
Seit dem Jahr 2022 obliegt die technische Betriebsführung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Schwörstadt der Firma Naturenergie Netze als Dienstleister. Dies betrifft nicht nur 2531 Einwohner, 776 Hausanschlüsse, eine Wasserabgabe in Höhe von 149 000 Kubikmeter und eine Netzlänge von 31 Kilometern, sondern auch die Betreuung von zwei Hochbehältern sowie eines Nottiefbrunnens.