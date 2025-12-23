Trinkwasser in Schwörstadt: Liefern Zähler falsche Ergebnisse?

Seit dem Jahr 2022 obliegt die technische Betriebsführung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Schwörstadt der Firma Naturenergie Netze als Dienstleister. Dies betrifft nicht nur 2531 Einwohner, 776 Hausanschlüsse, eine Wasserabgabe in Höhe von 149 000 Kubikmeter und eine Netzlänge von 31 Kilometern, sondern auch die Betreuung von zwei Hochbehältern sowie eines Nottiefbrunnens.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläuterte Markus Weber, Teamleiter Wasserversorgung bei Naturenergie Netze, die wichtigsten Tätigkeiten im Berichtszeitraum von Januar bis Dezember.

Demnach seien nicht nur die wassertechnischen Anlagen im Rhythmus von zwei Wochen geprüft, sondern auch Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Hydranten und Schiebern vorgenommen worden. Die Entnahme von Trinkwasserproben und deren Analysen sowie die Überprüfung der Rohrnetze auf Wasserverluste, der turnusgemäße Zählerwechsel und die Unterstützung bei der Planung von Bautätigkeiten sowie Erweiterungen des Trinkwassernetzes hätten ebenfalls zu den Tätigkeiten gehört.

Konkret benannte Weber diesbezüglich den Umbau der Saugleitung im Nottiefbrunnen „Tüfe“. Dazu zählte auch die Erneuerung defekter Saugleitungen, so dass jetzt auch eine zusätzliche Löschwasserbereitstellung für die Feuerwehr gewährleistet sei. Weber erwähnte in diesem Zusammenhang des Weiteren, dass diese beim Brand an der Breslauer Straße zu Beginn dieses Jahres zum Einsatz kam.

Leitung wird erneuert

Von konkreten Erneuerungen der Trinkwasserleitung berichtete der Vertreter von Naturenergie Netze im Bereich des Bauprojekts Dorfbach sowie von Neuanschlüssen im Neubaugebiet „Am Rhein“.

Von enormen Wasserverlusten in Schwörstadt sprach in der Sitzung Gemeinderätin Doris Schütz. Doch weder der Vertreter von Naturenergie Netze noch Bürgermeister Fabio Jenisch konnten sich diese konkret erklären. Daher wurde auch kontrovers diskutiert, ob gegebenenfalls alte Wasserzähler falsche Ergebnisse liefern würden. Markus Weber erklärte, dass es im Berichtszeitraum zwar elf Wasserrohrbrüche gegeben habe, ob diese jedoch zu außergewöhnlichen Wasserverlusten geführt habe, ließ er offen. Er sagte jedoch zu, dass man nun auch digitale Zähler zum Einsatz bringen werde, um gegebenenfalls bessere und korrekte Ergebnisse zu erzielen.

Bürger bemerkt doppelt so hohen Wasserverbrauch

Dass in Schwörstadt gegebenenfalls etwas mit einigen Wasserzählern nicht stimmen könnte, meinte in der Sitzung des Gemeinderats auch ein anwesender Bürger. Er sagte in der Bürgerfragestunde, dass er laut seinen Wasserzählern einen doppelt so hohen Verbrauch habe, obwohl im Gegensatz zu früher, als noch vier Personen im Haushalt lebten, aktuell nur noch zwei Personen im Haushalt leben würden. Der Vertreter von Naturenergie Netze versprach, dieses individuelle Problem auch individuell lösen zu wollen.

In seinem Ausblick stellte Weber Leitungserneuerungen in Koordination mit dem anstehenden Glasfaserausbau sowie Leitungserneuerungen im Bereich der Römerstraße in Richtung Ossenbergweg in Aussicht. Die Erstellung einer Rohrnetzberechnung durch ein Planungsbüro sowie Leitungserneuerungen in Koordination mit Kanalmaßnehmen sollen darüber hinaus erfolgen.