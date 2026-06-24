Trinkwasser in Donaueschingen: PFAS und Klimawandel treiben Kosten

Die Wolterdinger Quelle muss saniert werden. Der Leiter des Wasserwerkes sorgt sich um die Zukunft des Trinkwassers.
Kristallklar plätschert das Wasser aus der Quelle. Sie ist gefasst von Moos und Fels, im Hintergrund der Schatten des Waldes. Rauschend strömt und perlt Wasser über glatte dunkle Felsen, dazu spricht eine rauchige Männerstimme. So oder so ähnlich machen Mineralwasserhersteller Werbung für ihre in Flaschen abgefüllte Kostbarkeit. Doch wie nah sind diese Bilder an der Realität unserer Trinkwassergewinnung?