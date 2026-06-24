Trinkwasser in Donaueschingen: PFAS und Klimawandel treiben Kosten

Kristallklar plätschert das Wasser aus der Quelle. Sie ist gefasst von Moos und Fels, im Hintergrund der Schatten des Waldes. Rauschend strömt und perlt Wasser über glatte dunkle Felsen, dazu spricht eine rauchige Männerstimme. So oder so ähnlich machen Mineralwasserhersteller Werbung für ihre in Flaschen abgefüllte Kostbarkeit. Doch wie nah sind diese Bilder an der Realität unserer Trinkwassergewinnung?

„Wir sind gewohnt, dass wir den Hahn aufdrehen und das Wasser läuft“, sagt Kai Baudis, Leiter des Donaueschinger Wasserwerks. Kai Baudis studierte Wassermanagement und Umweltschutz mit Schwerpunkt Wasserbau. Er ist folglich ein Experte, wenn es um unser kostbarstes Gut geht. Doch er mahnt: „Unser Trinkwasser hat Probleme.“ Welche, das kann man sich derzeit in einem Waldstück bei Wolterdingen anschauen, wo quasi am offenen Herzen operiert wird.

Über holprige Waldwege geht es per Allradantrieb zur Roßdobel-Quelle in einem Waldstück bei Wolterdingen. Die Quelle versorgt den Ortsteil Aufen und teilweise die Kernstadt mit Trinkwasser. Staub, Dreck und Lärm, so präsentiert sich die Umgebung der Quelle. Kein Wunder, denn ringsum fahren Baufahrzeuge, Bagger schichten Erde um, und Stampfer verdichten fertiggestellte Bereiche. An der tiefsten Stelle sieht man Wasser aus dem Boden austreten.

Die Baustelle an der Roßtobel-Quelle aus der Luft. Im mittig gefassten Bereich erfolgt der Wasseraustritt. Foto: Nadja Varsani

Der Anlass für die Sanierung sei ein Problem mit der Wasserqualität gewesen, sagt Kai Baudis. Die Überlegungen dazu habe es zwar schon länger gegeben, konkreter Auslöser seien jedoch wiederkehrende Verfärbungen des Wassers gewesen. Zeitweise habe man bei der Versorgung auf andere Quellen zurückgreifen müssen. Die mikrobiologische Qualität sei zwar stets einwandfrei gewesen, dennoch habe das Wasser einen gelblich-grünlichen Farbstich aufgewiesen. „Gesundheitlich völlig unbedenklich war das Wasser immer“, betont Baudis. Für die Verbraucher sei die Verfärbung jedoch irritierend gewesen.

Verfärbung unbedenklich

„Die Fläche unmittelbar über der Quelle hat einen hohen Einfluss, wenn es um die Qualität des entnommenen Rohwassers geht“, erklärt Kai Baudis. Diese habe eine hohe Totholzdichte aufgewiesen, was letzlich auch zu Verunreinigungen des Trinkwassers geführt habe. „Das Wichtigste für uns ist eine stabile Versorgungssicherheit sowie eine einwandfreie Wasserqualität. Beides hat in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen erforderlich gemacht“, sagt er.

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Grund dafür sieht er vor allem im Klimawandel. „Der Klimawandel als Herausforderung dürfte den meisten ja bekannt sein“, sagt Kai Baudis und verweist auf ein seit Jahren zunehmendes Trockenheitsproblem. Zugleich habe man in den vergangenen Jahren auch bei der Rohwasserqualität Schwächen festgestellt, erklärt er weiter. Kai Baudis führt dies darauf zurück, dass die Filterfunktion des Waldes nachlasse, bedingt durch eine abnehmende Wald- und Bodengesundheit. Denn der Boden, durch den das Wasser fließt, funktioniert wie ein natürlicher Filter. „Hat das Wasser kurze Fließwege vor der Entnahme, kommt es eher zu Verunreinigungen.“ Daher werde die Fläche über der Quelle gerodet und abgedichtet.

Ein Blick auf die Baustelle macht den hohen Aufwand der Quellsanierung deutlich. Foto: Nadja Varsani

Diese Maßnahme verhindere, dass Fremdwasser, also frisches Regenwasser die Quelle verunreinige. Etwa eine Million Euro investieren die Wasserwerke in die Quellsanierung, so Baudis. Dies seien jedoch nicht die einzigen Investitionen, die notwendig sind.

Behördliche Vorgaben

Denn nicht nur der Klimawandel, auch behördliche Vorgaben würden immer größere Aufwände in der Aufbereitung des Wassers vorsehen. Als Beispiel nennt Kai Baudis Analysevorgaben für die sogenannten PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen). PFAS sind eine Gruppe langlebiger Industriechemikalien, die unter anderem in beschichteten Pfannen oder Outdoor-Kleidung eingesetzt werden. Da sie in der Umwelt kaum abgebaut werden, können sie ins Grund- und Trinkwasser gelangen. „Für Wasserwerke stellen PFAS eine wachsende Herausforderung dar, weil sie nur mit aufwendigen Verfahren aus dem Wasser entfernt werden können und für viele dieser Stoffe inzwischen strenge Grenzwerte gelten“, so Baudis. Auch strengere Vorgaben, was die Trübheitswerte des Wassers angehen, würden aufwendigere Aufbereitungsmaßnahmen erforderlich machen. „Dabei ist eine leichte Trübung des Wassers in der Regel völlig unerheblich für die Gesundheit“, sagt der Wasserexperte. Einen positiven Nebeneffekt hat die Quellsanierung, wie er verrät. Bei den Baggerarbeiten sei ein weiterer Quellenaustritt freigelegt worden, sodass nun nicht nur die Qualität des Wassers, sondern auch die Fördermenge an der Roßtobel-Quelle gesteigert werden kann.

Kai Baudis ist Leiter der Donaueschinger Wasserwerke. Foto: Nadja Varsani

Ein Glücksfall

Für den Wasserexperten ein Glücksfall, denn die Trockenperioden werden sich weiter verstärken. Die Wassermengen würden zurückgehen, sodass man bereits jetzt reagieren müsse. „Es gibt Schätzungen, dass wir bis 2050 einen Rückgang von 20 bis 30 Prozent haben“, so Baudis. Er wünscht sich ein gesellschaftliches Umdenken mit unserem wichtigsten Element. „Vielen Menschen ist der Aufwand des Wasserwegs von der Quelle bis zum Hahn gar nicht bewusst. Wasser ist und wird immer kostbarer“, sagt er.

Investitionen in die Zukunft

Bei den Gewinnungsanlagen drohen langfristig vor allem Mengenprobleme, wenn nicht investiert wird, sagt Baudis. Auch Investitionen in das Leitungsnetz seien notwendig. Andernfalls würden die Wasserverluste deutlich zunehmen. Das verursache nicht nur höhere Kosten, sondern könne auch weitere Schäden nach sich ziehen. Maßnahmen bei Speicherung und Aufbereitung wirkten sich zudem unmittelbar auf die Wasserqualität aus. „Jede Investition in diesem Bereich trägt dazu bei, die Versorgung langfristig sicherzustellen“, betont Kai Baudis.