Trinkwasser in Calw: Kein Abkochen mehr nötig

Nach Auskunft des Landratsamtes ist das Trinkwasser in Hirsau, Ernstmühl und den betroffenen Teilbereichen der Calwer Innenstadt wieder in Ordnung.

Gute Nachrichten für die Trinkwasserversorgung in Calw: Das Landratsamt hat das seit Montag, 2. September, für Hirsau, Ernstmühl und die betroffenen Teilbereiche der Calwer Innenstadt bestehende Abkochgebot mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen sind keine Beeinträchtigungen des Trinkwassers mehr festgestellt worden. Das Landratsamt Calw hat daher am Freitag das Trinkwasser zur allgemeinen Nutzung wieder freigegeben.

Es kann noch gefährliches Restwasser in den Leitungen sein

Trotz sorgfältiger Spülung des Rohrnetzes im betroffenen Gebiet kann an einigen Entnahmestellen in der Hausinstallation noch gesundheitsgefährdendes Restwasser in den Leitungen sein.

Daher sollten die Verbraucher das Leitungswasser so lange laufen lassen, bis es kalt, farblos, klar und geruchsneutral aus dem Wasserhahn läuft - vor allem, wenn in jüngster Zeit wenig Wasser entnommen wurde.