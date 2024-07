1 Trinkwasser gilt als das meistgeprüfte Lebensmittel. Foto: Silke Thiercy

Baden-Württemberg landet auf Platz sechs im Europäischen Ranking, was die Belastung mit einer Chemikalie angeht: Triflouressigsäure, kurz TFA, belastet das Trinkwasser. Wie sieht es in Balingen aus?









TFA steckt in Teflonpfannen, Funktionskleidung oder Verpackungen von Lebensmitteln. Die EU will TFA verbieten – die synthetisierten Stoffe gelangen über de Wasserkreislauf in die Natur, in Pflanzen, Tiere und auch in Menschen. Erforscht sind die TFA wenig.