Das Trinkwasser in Bad Herrenalb muss weiter abgekocht werden. Foto: © New Africa - stock.adobe.com Weil coliforme Keime gefunden wurden, bleibt das Abkochgebot in Teilen von Bad Herrenalb weiter bestehen. So lange gilt diese Vorschrift mindestens noch.







Seit 16 Jahren ist Karina Herrmann bei den Bad Herrenalber Stadtwerken. Und in der Zeit kann sich die Geschäftsführerin nicht an ein so langes Abkochgebot erinnern. „Wir hatten so einen Fall noch nie“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.