Trinkbrunnen in Bad Herrenalb: Quellwasser für unterwegs per App

Wenn die Temperaturen steigen, wächst auch der Durst. Umso erfreulicher ist es, dass Wanderer, Spaziergänger und alle, die unterwegs ihre Flasche auffüllen möchten, in Bad Herrenalb nun wieder auf vier kostenfreie Trinkbrunnen zugreifen können. Mit klarem, frischem Wasser direkt aus der Dobeltalquelle bieten die Brunnen eine willkommene Erfrischung – und sind sogar per App auffindbar.

Analyseergebnis Wassermeister Stefan Nofer, der in Bad Herrenalb für die Qualität des Trinkwassers verantwortlich ist, hat in dieser Woche die Freigabe erteilt. „Am Montag habe ich die frostempfindlichen Bauteile eingebaut, am Dienstag die Leitung gespült und durchströmt. Dann habe ich eine Wasserprobe genommen – heute früh kam das Analyseergebnis aus Fellbach: einwandfrei“, berichtet Nofer. Das beauftragte Labor Agrolab Water Analytics gab grünes Licht – und damit fließt das Wasser jetzt wieder offiziell.

Stets frisches Wasser

Die vier Trinkbrunnen stehen an zentralen Stellen: im Kurpark, am Rathausplatz, direkt am Gebäude der Stadtwerke und im Trinkpavillon an der Kurpromenade.

„Den Brunnen im Kurpark gibt es seit der Gartenschau 2017“, erzählt Nofer. Das Wasser wird über einen kleinen PE-Schlauch direkt aus dem Wasserspeicher Mayenberg gespeist – eine Verbindung, die für kontinuierlich frisches Wasser sorgt.

Trinkbrunnen – via App schnell und einfach zu finden Foto: Zoller

Ein Druck genügt Der Brunnen im Kurpark hat zwei unterschiedlich hohe Trinkschalen – eine höhere für Erwachsene und stehende Personen, und eine niedrigere für Kinder oder Menschen im Rollstuhl. „So können sich alle gleichermaßen bequem erfrischen“, betont Nofer. Wer seine Trinkflasche befüllen will, findet dafür am mittleren Turm des Trinkwasserspenders eine extra Taste – ein Druck genügt, und das Wasser fließt in die mitgebrachte Flasche.

Die Wassermenge reguliert Nofer manuell: „Der Wasserstrahl ist aktuell auf vollen Durchlass eingestellt. Ich werde ihn jetzt über einen Regler etwas drosseln.“ So wird kein Tropfen zu viel verschwendet.

Digital auffindbar Ein besonderer Service: Die Bad Herrenalber Trinkbrunnen sind in der deutschlandweiten App „Trinkwasser unterwegs“ registriert. Sie zeigt über 300 öffentliche Trinkwasserstellen in Deutschland an, darunter auch alle vier Standorte in Bad Herrenalb – samt Adresse, Öffnungszeiten und Betreiberinformationen. Auch die Siebentäler Therme ist dort gelistet, allerdings derzeit wegen der laufenden Revitalisierung nicht in Betrieb.

Mit Weitblick

Die App wurde im Auftrag des BDEW-Fachausschusses Wasser/Abwasser entwickelt, ist kostenlos für iOS und Android erhältlich und legt großen Wert auf Datenschutz. Wer viel unterwegs ist, kann sich bequem zum nächsten Trinkbrunnen navigieren lassen und so ganz einfach Plastikflaschen vermeiden.

Die Stadtwerke Bad Herrenalb unterstützen diese Initiative aktiv. Fazit: Eine kühle Erfrischung mit Weitblick.

Mit dem Angebot zeigt Bad Herrenalb einmal mehr, wie sich Gesundheit, Umweltbewusstsein und Service für Gäste und Einheimische miteinander verbinden lassen. Ob auf Wanderung, beim Stadtbummel oder in der Mittagspause – wer Durst hat, ist hier versorgt. Und wie Nofer augenzwinkernd sagt: „Einfach den Knopf drücken – und das frische Quellwasser genießen.“

App

Übersicht

Die „Trinkwasser unterwegs“-App ist kostenlos für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Die App bietet Funktionen wie eine Übersichtskarte aller registrierten Trinkwasserbrunnen, Standortsuche per Ort oder Postleitzahl, Informationen zum Trinkwasserangebot (zum Beispiel Baujahr, Betreiber, Öffnungszeiten) und die Möglichkeit, sich zum nächsten Brunnen navigieren zu lassen. „Trinkwasser unterwegs“ ist eine praktische und umweltfreundliche Initiative, die den Zugang zu kostenlosem Trinkwasser erleichtert und zur Reduzierung von Plastikmüll beiträgt. Besonders für umweltbewusste Menschen, die viel unterwegs sind, stellt die App eine wertvolle Unterstützung dar.