Trinkbrunnen bei Calmbach: Gibt es Wassertourismus im Würzbachtal?

Kistenweise füllen Trinkwassertouristen ihr Wasser an einem Trinkbrunnen im Würzbachtal ab. Jetzt hängt dort ein Schild: „Kein Trinkwasser“. Warum ist das so?
Im idyllischen Würzbachtal hinter Calmbach auf Würzbacher Gemarkung verbirgt sich offensichtlich ein echter Geheimtipp: Wie ein Leser unserer Redaktion berichtet, beobachtet er seit Längerem bei seinen Spaziergängen im Würzbachtal immer wieder Personen, die sich an der als Brunnen gefassten Quelle bedienen – und zwar mehr als im üblichen Rahmen.