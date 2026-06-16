Das Unternehmen kämpft seit 2024 für eine Rückkehr zum Plastikstrohhalm. Eine Petition dafür ist gescheitert. Was der Präsident des Verwaltungsrates dazu sagt.
Eppelheim - Nach der gescheiterten Petition von Capri-Sun für eine Rückkehr zum Plastikstrohhalm hat der langjährige Unternehmenschef Kritik geübt - das Ziel der Aktion aber verteidigt. "Die Petition war schlecht gemacht und falsch – das nur nebenbei", sagte Hans-Peter Wild, Präsident des Verwaltungsrates der Capri Sun Group Holding AG, der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Aber in der Sache macht die Forderung von Papier-Trinkhalmen absolut keinen Sinn."