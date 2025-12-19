Trinationaler Atomschutzverband: Warum Grenzach-Wyhlen doch TRAS-Mitglied bleibt

Nach einigem Hin und Her hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Gemeinde Grenzach-Wyhlen Mitglied im Trinationalen Atomschutzverband bleiben soll.
Da half kein Argumentieren: Auch im zweiten Anlauf hat Bürgermeister Tobias Benz es nicht geschafft, den Gemeinderat von einem Austritt der Doppelgemeinde aus dem Trinationalen Atomschutzverband (TRAS) zu überzeugen. 18 Ratsmitglieder wollten weiterhin im Verband bleiben, nur zwei folgten der Verwaltungslinie und votierten für einen TRAS-Austritt. Die Kommune wird also auch für das kommende Jahr genau 1217 Euro Mitgliedsgebühr an den Verband überweisen.