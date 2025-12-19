Trinationaler Atomschutzverband: Warum Grenzach-Wyhlen doch TRAS-Mitglied bleibt

Nach einigem Hin und Her hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Gemeinde Grenzach-Wyhlen Mitglied im Trinationalen Atomschutzverband bleiben soll.

Da half kein Argumentieren: Auch im zweiten Anlauf hat Bürgermeister Tobias Benz es nicht geschafft, den Gemeinderat von einem Austritt der Doppelgemeinde aus dem Trinationalen Atomschutzverband (TRAS) zu überzeugen. 18 Ratsmitglieder wollten weiterhin im Verband bleiben, nur zwei folgten der Verwaltungslinie und votierten für einen TRAS-Austritt. Die Kommune wird also auch für das kommende Jahr genau 1217 Euro Mitgliedsgebühr an den Verband überweisen.

Benz wirbt für Austritt Diesen Betrag könnte Grenzach-Wyhlen sich allerdings sparen, wenn es nach dem Bürgermeister geht. Denn mit der vor einigen Jahren erfolgten Abschaltung des französischen Kernkraftwerks im nahen Fessenheim habe der TRAS eigentlich seine Aufgabe erfüllt, wie Benz findet. Die Stadt Lörrach sei deshalb ausgetreten und auch der Landkreis selbst, warf Benz als Argumente zu Beginn in die Ratsdebatte ein.

Um in Sachen Energiegewinnung mit den Schweizer Nachbarn im Gespräch zu bleiben und dort die eigenen Interessen zu formulieren, gebe es „bestimmt bessere Wege“ als eine TRAS-Mitgliedschaft, warb der Bürgermeister für einen Austritt.

Benz wiederholte dabei das Argument, dass die Gemeinde Grenzach-Wyhlen eigentlich erst dann etwas vom TRAS gehört habe, „als wir denen geschrieben haben, dass wir austreten wollen – dann kam ein Riesenaufschrei“.

Keine gute Kommunikation

Einige Gemeinderatsmitglieder und auch der Rathauschef beklagten in diesem Kontext eine unzureichende Kommunikation zwischen der Schweizer und der deutschen Seite, wenn es hüben wie drüben zu relevanten Ereignissen komme. „Es gibt da immer Mega-Umwege. Ich denke da nur an einige Brände, die wir hier von uns aus gesehen und gerochen haben und wo wir dennoch ewig nicht wussten, was da drüben los ist. Die Kommunikation war einfach nicht glücklich“, sagte Peter Weber (FW).

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen könnte mit dem Verbleib im TRAS generell „ein Zeichen setzen“, denn die Schweiz verlängere den Betrieb „der teils ältesten Atomkraftwerke der Welt immer weiter“, sagte Weber. Diesen Ball griff Annette Grether (Grüne) auf, die ebenfalls für einen Verbleib der Gemeinde im Verband warb. Zumal dieser sich nun verstärkt den Schweizer Kernkraftwerken widmen wolle. „Lasst uns im TRAS bleiben, damit die Informationen weiterhin fließen“, sagte Grether – „die aufs Jahr gesehen acht Cent pro Einwohner sollten es uns wert sein.“

TRAS wird eingeladen

Auch aus den übrigen Fraktionen kam der mehrheitliche Wunsch, dass die Kommune dem Verband weiterhin angehören soll. Am Ende votierte das Gremium mit 18 Stimmen für einen TRAS-Verbleib, zwei Ratsmitglieder plus Bürgermeister wollten den Austritt.

Konsens herrschte aber dahingehend, dass die Gemeindeverwaltung den TRAS kontaktieren und um die Vorstellung der Verbandsziele und -arbeit im Gemeinderat bitten soll. „Die laden wir ein“, kündigte Bürgermeister Benz an, der das Thema ansonsten „ganz leidenschaftslos“ sieht. Und im Nachgang am Rande durchblicken ließ, das Thema TRAS-Austritt in einem Jahr eventuell erneut aufs Tapet bringen zu wollen.