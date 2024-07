Trillfinger bei der EM: Neben diesen Fußball-Stars stand der kleine Emil Dorn auf dem Rasen

1 Emil Dorn war als offizielles Einlaufkind zusammen mit Vater Sven Dorn im Düsseldorfer EM-Stadion live dabei. Foto: privat

Für den kleinen Emil Dorn aus Trillfingen wird die Fußball-Europameisterschaft 2024 in ganz besonderer Erinnerung bleiben: Denn er war bei der Partie Frankreich gegen Belgien mittendrin und nicht nur dabei.









Link kopiert



Montagabend, kurz vor 18 Uhr. Es ist EM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Belgien. In der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf füllen gut 46 000 Zuschauer die Ränge, alle fiebern dem entgegen, was gleich kommen wird. Mitten unter ihnen, und zwar in allervorderster Reihe befindet sich Emil Dorn.