Eine der berühmtesten Tragödien der Theaterwelt hat es in diesem Jahr auf die Bühne des Trillerberg Theaters geschafft: mit „Romeo & Frieda“ wagt sich die Theatergruppe an eine Neuauflage des Dramas von William Shakespeare heran.

Die neunköpfige Schauspielgruppe spielt dabei ein Stück im Stück: eine Amateur-Schauspielgruppe bewirbt sich bei einem Theaterwettbewerb mit „Romeo und Julia“, mit dem sie den ersten Preis gewinnen möchte. Das ist nötig, denn der zuvor gewonnene Lottogewinn der Lottogemeinschaft dreier Ehepaare wurde von den Ehemännern an der Börse verspekuliert. Und nun muss Abhilfe und das Geld wieder her!

Das Trillerberg Theater probt dafür derzeit intensiv, damit alle Zuschauerinnen und Zuschauer einen unterhaltsamen Abend erleben können. In insgesamt 25 Proben bereiten sich die Schauspielerinnen und Schauspieler gemeinsam mit vier Souffleusen und unter der Regie von Nicole Graf auf diese Theaterabende vor.

Das Team entwickelt eigene Ideen

Die Schwierigkeit der Proben ergibt sich auch daraus, dass zunächst im für Schauspiel beengten Dorfgemeinschaftsraum geprobt werden muss, bevor es auf die eigentliche Bühne geht, wo das Stück dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Trotz dieser Schwierigkeiten spürt man die große Freude der Schauspielerinnen und Schauspielern für ihre Leidenschaft Theater am Probentag sofort: Es wird viel gemeinsam gelacht, Ideen für Kostüme oder die Deko entworfen und weiterentwickelt, einander ausgeholfen oder auch mal Textpassagen abgefragt.

Im vergangenen Jahr musste die Theaterveranstaltung abgesagt werden. Aber für die Theatergruppe mit den Schauspielerinnen und Schauspielern Katrin Gern, Thomas Kohrmann, Tanja Nesch, Andreas Graf, Alexandra Nesch, Rainer Schick, Alexander Hammer, Amira Graf und Patrizia Krebs war es nicht nur die Liebe zum Schauspiel sondern eine Herzensangelegenheit, „Romeo & Frieda“ in diesem Jahr auf die Bretter, die die Welt bedeuten, zu bringen. Unterstützt wird das Team von den Souffleusen Julia Nesch, Kerstin Christ-Maurer, Edeltraud Christ und Petra Gsell. Für eine gelungene Maske und Frisuren verantwortlich ist Claudia Houard.

Geht das Stück genauso aus wie das Original?

Ein eigens gebauter Balkon für die berühmte Balkonszene verspricht einen romantischen Auftritt zwischen den Liebenden und der Zwist zwischen den zerstrittenen Familien Romeos und Julias, den Capulets und Montagues, wird mit Schwertern auf der Bühne ausgetragen. Ob das Schauspiel ebenso tragisch ausgeht wie das Original oder ob dieses Mal die Liebe siegt, erleben die Zuschauer am Ende live mit.

Die Aufführungen

Termine

Die Aufführungen in der Vollmaringer Gemeindehalle finden am 5. April, am 11. April sowie am 12. Mai, jeweils um 20 Uhr statt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Am Premierensamstag, 5. April, gibt es zudem auch eine Aufführung um 14 Uhr.

Karten

können bei der Backwelt Broß in Vollmaringen zu den Öffnungszeiten sowie an der Abendkasse erworben werden.