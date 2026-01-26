Trikot für Street Games ist Kult: Jetzt wird VS selbst zum Designer

Lokalkolorit zum Wenden: Das Street-Games-Trikot ist längst Kult. Jetzt dürfen Fans mitentscheiden, welche Farbe das It-Piece 2026 trägt – per Instagram-Voting der Stadt VS.
Vor allem für Basketball begeisterte, aber auch für viele andere Sportler ist es mit dem Revival der Street Games VS im vergangenen Jahr zum It-Piece in der Sporttasche avanciert: Das Trikot für die Street Games. Denn als Ausstattung für die Teilnehmer haben sich die Street-Games-Macher etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein Wende-Trikot mit echtem Lokalkolorit.