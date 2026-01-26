Trikot für Street Games ist Kult: Jetzt wird VS selbst zum Designer

Vor allem für Basketball begeisterte, aber auch für viele andere Sportler ist es mit dem Revival der Street Games VS im vergangenen Jahr zum It-Piece in der Sporttasche avanciert: Das Trikot für die Street Games. Denn als Ausstattung für die Teilnehmer haben sich die Street-Games-Macher etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein Wende-Trikot mit echtem Lokalkolorit.

Am Trikotrand zeigt es als Schattenspiel die markantesten Punkte der Doppelstadt – das Münster, die Neue Tonhalle, den Romäusturm, das Schwenninger Moos, die Schwenninger Bären oder den Neckartower beispielsweise. Und: Das Trikot ist nicht einfach, sondern gleich zweifach bedruckt. Konkret: Es handelt sich um ein Wendetrikot und ermöglicht somit auch gleich die Unterscheidung der gegeneinander antretenden Teams auf dem 3x3-Court.

Doch mit der neuesten Auflage der Street Games in VS haben sich die Organisatoren noch eine weitere Besonderheit ausgedacht.

Selbst mit designen

Das schwarze Basis-Trikot ist gesetzt, aber darüber hinaus darf sich Villingen-Schwenningen und die sportbegeisterte Community darüber hinaus noch selbst als Trikot-Designer versuchen und online abstimmen. Welche Farbgebung soll es denn 2026, bitteschön, sein: Schwarz-Rot, Schwarz-Pink oder doch lieber Schwarz-Grün? Von Montag, 26. Januar, bis Mittwoch, 28. Januar, läuft die Abstimmung zur Trikotfarbe auf dem städtischen Instagram-Kanal. Und so einfach geht’s: stadt.vs auf Instagram besuchen und für die eigene Wunsch-Farb-Kombination klicken – und mit etwas Glück im selbst mitdesignten It-Piece bei den Street Games VS vom 18. bis 21. Juni 2026 auf dem Platz auflaufen.