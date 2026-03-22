Trigema-Tankstelle Rangendingen: Kein Diesel mehr da am Sonntagmorgen

Man tankt sehr ausgewählt neuerdings und schaut auf die Preisunterschiede. Die sind in der Tat eklatant. In Rangendingen ging nun der Diesel aus.

Sonntagmorgen noch schnell an der Tankstelle vorbei. Da sollte doch weniger los sein. Weniger los ist an diesem Wochentag in der Frühe an allen Zapfsäulen. Denn man weiß, dass zu dieser Zeit die Preise besonders hoch sind. Nicht so bei Trigema in Burladingen und Rangendingen. Der europaweit bekannte Textilhersteller von der Fehla macht bei seiner Verkaufssparte „Treibstoffe“ die üblichen Preisspielchen nicht mit und erhöht beziehungsweise senkt seine Tarife nur in längeren Zeiträumen.

Dass Trigema zu den Günstigsten in der weiten Region zählt, weiß man schon immer. Jetzt, da die Mineralölkonzerne wegen des Iran-Krieges kaum mehr Grenzen nach oben kennen, wirkt sich das allerdings aus. Gleich zu Beginn der Preisexplosion an den Tankstellen war bei Trigema in Burladingen kurzfristig kein Diesel mehr zu bekommen. Ausverkauft wegen enormer Nachfrage.

„Leider kein Diesel mehr“

Das hat sich an diesem Sonntag bei Trigema in Rangendingen wiederholt. Am Automat, bei dem man die Kraftstoffart wählen und bezahlen kann, prangt ein großes, rotes Schild, das allen Leuten, die nicht Benzin brauchen, an der Tankstelle, ein langes Gesicht bereitet: „Leider kein Diesel mehr“.

In die Vergleichsportale hat es diese Nachricht allerdings nicht geschafft. Dort werden für Rangendingen aktuell vergleichsweise sensationell günstige 2.16.9 Euro für den Liter Selbstzünder-Treibstoff angegeben. Nur schaut man zumindest derzeit in die leere Kraftstoffröhre. Ob ein Tankwagen auch sonntags vorfährt? Schwer vorstellbar.

Gleich ums Eck, an der L 410 bei Stein, werden nur zwei Cent mehr für den Liter Diesel notiert. Die Autofahrerinnen und -fahrer sind derzeit ohnehin auffallend mobil, wenn es um weniger teuren Sprit geht. Da fährt man von der Hechinger Kernstadt auch geschwind die wenigen Kilometer nach Stein, weil es sich offenbar lohnt.

Gestrandet an der Zapfsäule

Von Trigema und Rangendingen ist nebenbei zu vermelden, dass es einem Autofahrer oder einer Autofahrerin allem Anschein nach noch mit den letzten Tropfen Diesel an die Tankstelle gereicht hat. Dann aber war der Tank leer. Das soll ja vorkommen, niemand werfe den ersten Stein! Wenn dann allerdings ausverkauft ist, wird das Malheur enorm. Der Wagen stand zumindest kurz vor 10 Uhr allein an einer Zapfsäule mit einem Zettelchen auf dem Armaturenbrett.