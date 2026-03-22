Trigema-Tankstelle Rangendingen: Kein Diesel mehr da am Sonntagmorgen

Man tankt sehr ausgewählt neuerdings und schaut auf die Preisunterschiede. Die sind in der Tat eklatant. In Rangendingen ging nun der Diesel aus.
Sonntagmorgen noch schnell an der Tankstelle vorbei. Da sollte doch weniger los sein. Weniger los ist an diesem Wochentag in der Frühe an allen Zapfsäulen. Denn man weiß, dass zu dieser Zeit die Preise besonders hoch sind. Nicht so bei Trigema in Burladingen und Rangendingen. Der europaweit bekannte Textilhersteller von der Fehla macht bei seiner Verkaufssparte „Treibstoffe“ die üblichen Preisspielchen nicht mit und erhöht beziehungsweise senkt seine Tarife nur in längeren Zeiträumen.