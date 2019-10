Trigema-Jubiläum Nach der Helene Fischer-Sause kommt der Zeltabbau

Die Männer der Fachfirma aus Bad Rappenau machten sich dann am Montag daran, die vielen Quadratmeter Festzelt wieder in die Einzelteile zu zerlegen und trotzten dabei unangenehmem Nieselregen und kaltem Wind. Es wird, so schätzt man bei Trigema, noch mindestens eine Woche dauern, bis dann alles abgebaut und wegtransportiert ist.

In dem großen Festzelt haben am Samstag rund 1500 Gäste Platz gefunden. Auf großen Bildschirmen konnten die Besucher deutlich erkennen, was auf der Bühne passiert, auch wenn sie im hinteren Teil gesessen sind. Im Einsatz waren am Samstagabend auch acht Helfer des Deutschen Roten Kreuzes Burladingen und sechs Kameraden örtlichen Feuerwehr im Einsatz. Sie standen für etwaige Notfälle als Ersthelfer bereit.

Und weil es so schön war, gibt es die besten Momente nochmal in unserer Bildergalerie!