Trigema in München: Textilhersteller präsentiert sich auf der IFAT-Messe

Trigema präsentierte sich auf der IFAT-Messe für Umwelt und Nachhaltigkeit mit Produkten und neuen Verfahren. Unternehmen setzt verstärkt auf Materialzirkulation.
Die IFAT München ist der wichtigste Branchentreffpunkt und dient als zentraler Treffpunkt für Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, um Lösungen in den Bereichen Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft zu präsentieren. Prozesse sollen optimiert und die Umwelt geschont werden. Dieses Mal stellten rund 3.400 Aussteller aus gut 60 Ländern und Regionen ihre Strategien und Innovationen vor.