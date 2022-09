1 Trigema-Chef Wolfgang Grupp im Interview anlässlich der bevorstehenden 1250-Jahrfeier seiner Heimatstadt Burladingen. (Archivfoto) Foto: Rapthel-Kieser

Trigema-Chef Wolfgang Grupp warnt, dass sich die Energiepreise verzehnfachen werden. Von Alternativen wie Öl oder Wasserstoff hält er jedoch nichts.















Link kopiert

"Die Hochrechnung für 2022 sieht so aus, dass wir bei 12 Millionen Euro landen werden", sagt der Burladinger Unternehmer mit Blick auf die Energiekosten im Interview mit Focus online. Lagen für ihn vor zwei Jahren die Gaskosten pro Monat noch bei rund 100.000 Euro - und somit rund 1,2 Millionen im Jahr -, zahlte er 2021 monatlich schon 200.000 Euro. Im Juni 2022 stiegen die Kosten schließlich auf 600.000 Euro, was pro Jahr Gaskosten von sechs Millionen Euro bedeute, erläuterte Grupp in der Talkshow von Sandra Maischberger. "Das ist auf die Dauer nicht durchhaltbar", warnte er damals. Mittlerweile wird von Kosten in Höhe von 12 Millionen ausgegangen.

Dies führe dazu, dass er schon seit einiger Zeit nicht mehr böse wäre, wenn er am Ende seines Arbeitslebens stünde, gesteht er. Denn auch, wenn das Unternehmen gut durch die Corona-Krise gekommen war, sei man nun an einem Punkt, an dem die eingesetzte Kraft-Wärme-Kopplung aufgrund der hohen Preise nicht mehr helfe. "Mir werden von der Politik Steine in den Weg gelegt, die ich nicht wegräumen kann", kommentiert er die aktuelle Energiepolitik.

Kraft-Wärme-Kopplung,

bin ich schon seit einiger Zeit nicht böse, wenn ich am Ende meines Arbeitslebens stehen würde.

Als Einsparmaßnahme hatte das Unternehmen im Frühjahr die Nachtschicht für vier Wochen ausgesetzt und die Gasturbine, mit der das Unternehmen seinen Strom selbst produziert, über Nacht abgestellt. Aufgrund der seither weiter rasant ansteigenden Energiekosten sah Grupp gesamtgesellschaftlich eine große Entlassungswelle voraus.

Sonderzahlung statt Entlassungen

Da seine Firma jedoch 100 Prozent Eigenkapital besitzt, konnte dies im eigenen Unternehmen vermieden werden. "Bei Trigema sind keine Entlassungen geplant", versicherte er im August im Gespräch mit unserer Redaktion. Stattdessen würden die Löhne der Mitarbeiter automatisch an die geltenden Verhandlungsergebnisse angepasst. Darüber hinaus gab es auch Sonderzahlungen, verriet er in dem Interview. "Im April hat jeder Mitarbeiter 1000 Euro erhalten, als ich 80 Jahre alt geworden bin." Die Mehrkosten direkt an die Kunden weiterzugeben, sei für ihn keine Option. Die letzte Preiserhöhung für die bekannten Trigema-Polohemden lag zweimal bei drei Prozent, was in keiner Relation zu den explodierenden Gaskosten stehe.

Möglichen Energie-Alternativen steht Grupp kritisch gegenüber, sagt er im Focus-Interview. Die bisher genutzten Gasturbinen produzierten Wasserdampf, mit dem die Maschinen betrieben werden. Andere Energiequellen, wie etwa ein Ölkessel, seien für die aktuelle Produktion nicht hilfreich. Dieser sei nach Anregung der in Memmingen in Bayern ansässigen Firma Alois Müller zwar sofort bestellt worden. "Die Lieferzeit beträgt über ein Jahr", weist er auf die Problemlage hin. Auch ein Umstieg Wasserstoff sei keine Lösung. Da spreche man von mehr als drei Jahren, bis man diesen zur Versorgung des Trigema-Werks nutzen könne.

Alois Müller

Firma Alois Müller in Memmingen "Die Lieferzeit beträgt über 1 Jahr", weist er auf die Problemlage hin. Auch Wasserstoff sei für ihn keine Option, da hier die realistische Einsatzsbereitschaft sogar bei drei Jahren liege.