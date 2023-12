Seine Mitarbeiter liegen Wolfgang Grupp am Herzen, das brachte der Trigema-Inhaber vor wenigen Tagen nochmals in einer emotionalen Weihnachtsansprache zum Ausdruck.

Dass er gerne ihr Chef war – im Januar übergibt Grupp die Trigema-Geschäftsführung an seine Kinder Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp –, dass er für die Unterstützung seiner Mitarbeiter dankbar ist, das betonte er nochmals.

„Somit darf ich Ihnen heute Dank sagen für alles, was sie in all den Jahren auf sich genommen haben“, sagt Grupp und seine Stimme stockt. 1969 hatte Wolfgang Grupp die Geschäftsführung des Unternehmens mit Hauptsitz in Burladingen (Zollernalbkreis) übernommen, 50 Jahre nach Gründung des Textilunternehmens.

Wolfgang Grupp ehrt Trigema-Mitarbeiter

Zudem ehrte Grupp zahlreiche Mitarbeiter aus Burladingen, Rangendingen und Altshausen. Durch ihre Treue zum Unternehmen seien sie stets Vorbilder für die Firma Trigema, wie das Unternehmen mitteilte.

Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – mit einer Betriebszugehörigkeit von zehn Jahren und mehr - wurden in den Ruhestand verabschiedet:

Werk 1, Burladingen: Sieglinde Pfister (47 Jahre Betriebszugehörigkeit); Manfred Ruf (46 Jahre); Helmut Steinhart (27 Jahre); Sandra Bruno (29 Jahre); Ayse Mutlu (24 Jahre); Meta Butic (37 Jahre)

Werk 2, Altshausen: Gabriele Göbel (34 Jahre); Lilli Großmann (17 Jahre), Sofia Wolf (31 Jahre), Gjunder Macanovic (35 Jahre), Maria Martin (33 Jahre)

Werk 3, Rangendingen: Rosa Mistretta (26 Jahre), Maria Frick (40 Jahre), Gabriele Zimmermann (38 Jahre), Lydia Kotelnikowa (25 Jahre), Christine Laufer (29 Jahre), Maria Kosch (29 Jahre)

Ehrungen bei Trigema

Außerdem wurden zum Jahresende 2023 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Trigema geehrt: Cordula Böckle (Werk 2, Altshausen); Maria Frick (Werk 3, Rangendingen); Carmen Maier (Werk 3, Rangendingen).

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Trigema geehrt wurden im Werk 1 in Burladingen Heidi Hinzmann, Angelika Schoser, Angelika Halder, Gabriele Blendien, Maria Acciardo und Angela Stella sowie im Werk 2 in Altshausen Havva Gebesce, Zizino Lorenz , Arziye Topal, Sofia Stais, Tatjana Gofman, Larissa Rosenberger, Carola Reichle und Irina Kiefel. Im Werk 3 in Rangendingen wurden geehrt: Daniela Haug, Melanie Wetzel, Magdalena Krawczyk, Olga Alexandrow, Tatjana Peters, Ayten Tuna, Laura Favata, Giovanna D’Apolito, Olga Imhof, Brigitte Fischer, Elena Gerber und Johanna Heibel.