Der VdK-Ortsverband Schörzingen besuchte die Firma Trigema in Burladingen und erhielt spannende Einblicke.

Zuerst erfuhren die Teilnehmer in einem Film den Werdegang von der Gründung Trigemas 1919 bis heute.

Bei der anschließenden Werksführung sah man, wie viele Schritte von der Garnverarbeitung bis zu einem fertigen Produkt notwendig sind. Auch warfen die Teilnehmer einen Blick in die Verwaltung.

Im Anschluss an die informative Betriebsführung gab es Kaffee und Kuchen. Beim Besuch des Testgeschäfts von Trigema wurde dann der eine oder andere fündig. Zum Abschluss ging es in die St.-Josef-Stuben in Schörzingen, wo die Mitglieder den Ausflug ausklingen ließen.