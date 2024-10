Der Sozialverband VdK-Ortsverband aus Schörzingen besuchte die Firma Trigema in Burladingen.

Zu Beginn der Führung bekamen die Teilnehmer eine kurze Einführung. Hierbei wurde ihnen einen Film über den Werdegang der Firma, von der Gründung 1919 bis heute, gezeigt. Mittlerweile habe der Textil- und Bekleidungshersteller etwa 1200 Mitarbeiter.

Anschließend bekam die Gruppe eine Werksführung durch die Produktion. Von der Garnverarbeitung bis zum fertigen Produkt konnte man die einzelnen notwendigen Schritte genau beobachten. Täglich werden aus verschiedenen Garnen mehr als zehn Tonnen Stoff produziert. Wichtige Aspekte dabei sind die Technik und die Herstellung der Bekleidungsartikel.

Ein Besuch im Büro der Familie Grupp

Nach der Besichtigung der Produktion stand ein Besuch der Verwaltung an. Diese ist in einem Großraumbüro untergebracht, in dem auch die Inhaberfamilie Grupp ihre Schreibtische stehen hat.

Im Anschluss an die aufschlussreiche Betriebsführung gab es Kaffee und Kuchen. Danach konnte man dem Testgeschäfts von Trigema noch einen Besuch abstatten.