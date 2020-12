Trigema in Burladingen Firmenchef lässt Rettungshubschrauber bei sich landen

"Das ist doch überhaupt kein Problem", erläutert Grupp generös. "Wir nutzen unseren Hubschrauber ja nicht permanent und täglich. Da ist ja nicht ständiger Flugverkehr", beschreibt der agile und entscheidungsfreudige Endsiebziger die Lage. Tatsächlich nutzt die Unternehmer-Familie den Heli vor allem, um schnell und unkompliziert zu den bundesweit verstreuten Trigema-Testgeschäften zu gelangen, ohne stundenlang auf Autobahnen im Stau stehen und wertvolle Zeit verlieren zu müssen.

Für den vom Landkreis geplanten weiteren Landeplatz für Rettungskräfte böte das Trigema-Gelände erhebliche Vorteile. Denn das Luftfahrt-Bundesamt hat diesen Standort schließlich schon vor Jahren genehmigt, Einflugschneisen ausgemessen und bestimmt und die Infrastruktur kontrolliert. Für jeden neu zu bauenden Hubschrauberlandeplatz wären langwierige und zeitraubende Verfahren und viel Papierkram nötig.

Öffentliche Kerosintankstelle

Auf dem Trigema-Gelände entfällt das alles. "Hier ist ja alles schon da, selbst eine öffentliche Kerosintankstelle, die manchmal von anderen Piloten in Anspruch genommen wird", erläutert Grupp. Auch würde er dem Rettungsarzt gerne einen Raum vermieten, wenn der sich irgendwo bereit halten müsse. "Nur einen Neubau auf unserem Werksgelände habe ich abgelehnt", stellt er klar. Der Rest sei kein Problem.

Wert legt Grupp auch darauf, dass die Anwohner rund um das Betriebsgelände nicht allzu häufig von Rotorenlärm belästigt werden. Aber Notfälle passieren schließlich nicht all zu oft, und der nächstgelegene Rettungsheli-Landeplatz ist am Albstadion in Ebingen. Der Einzugsbereich für derlei Einsätze wäre also so groß dann doch nicht.

Trotzdem könnte die Verfügbarkeit eines solchen Platzes auf der Alb in Burladingen, zwischen den Landkreisen Sigmaringen und Reutlingen, nicht nur die Stadt, sondern die Infrastruktur der Region in Sachen Rettungswesen erheblich aufwerten.