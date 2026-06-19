Trigema in Burladingen: Dafür wird Trigema-Chefin Bonita Grupp ausgezeichnet

Trigema-Chefin Bonita Grupp, die mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior das Burladinger Unternehmen leitet, wurde in „The Power List – Germany's Top 50“ aufgenommen.

In diesem Jahr ist Bonita Grupp unter den Top 50. Sie leitet zusammen mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior seit 2024 das Burladinger Textilunternehmen Trigema. Vater Wolfgang Grupp, der als einer der profiliertesten deutschen Unternehmer gelten darf, zog sich damals aus der Geschäftsführung zurück, steht seinen Kindern jedoch weiterhin beratend zur Seite.

Die prominente Auszeichnung wird jährlich von den Medienhäusern Welt, Politico und Business Insider vergeben. Geehrt werden jeweils 50 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die den Fortschritt in Deutschland beispielgebend vorantreiben.

Das Unternehmen auf der Alb bekennt sich zur Nachhaltigkeit und zur Treue gegenüber dem Produktionsstandort Burladingen. Die Philosophie des Vaters führt die neue Generation weiter, versieht sie zugleich mit frischen Akzenten und Innovationen, etwa im KI-Bereich.

Trigema-Chefin Grupp: „Mit voller Überzeugung“

In den sozialen Medien schreibt Bonita Grupp: „Diese Auszeichnung verstehe ich nicht nur als persönliche Anerkennung, sondern vor allem als Wertschätzung für unser Familienunternehmen und für alle Menschen, die diesen Weg jeden Tag mit uns gehen. Gemeinsam mit meinem Bruder Wolfgang, unserer Mutter und unseren 1200 Mitarbeitenden arbeiten wir daran, Tradition und Zukunft miteinander zu verbinden und den Herausforderungen unserer Branche aktiv zu begegnen. Dass Made in Germany auch nach über 107 Jahren Unternehmensgeschichte Teil unserer Zukunft bleibt, dafür setzen wir uns weiterhin mit voller Überzeugung ein.“

Bonita Grupp studierte Wirtschaftsgeschichte in London am King's College London und dann an der London School of Economics and Political Science.

Grupp seit 2013 bei Trigema

Seit 2013 ist sie im Familienbetrieb tätig. Auf politischer Ebene betätigt sich die 36-Jährige als Kreisrätin (CDU) im Zollernalbkreis, ist zudem Mitglied und stellvertretende Vorsitzende im Präsidium des Wirtschaftsrates der CDU. Im Frühjahr wurde Grupp Mutter.

Ihre Arbeitsbereiche bei Trigema umfassen E-Commerce, Marketing und Personal.

Hape Kerkeling ist auch dabei

Zu den weiteren Persönlichkeiten, die in die Liste aufgenommen wurden, gehören unter anderem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (Person des Jahres), Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn (Unternehmerin des Jahres), oder Hape Kerkeling (Sonderpreis für Zivilcourage).

Die Ehrung fand im Rahmen eines exklusiven Events im Berliner Fernsehturm statt.