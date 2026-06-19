Trigema in Burladingen: Dafür wird Trigema-Chefin Bonita Grupp ausgezeichnet

Trigema-Chefin Bonita Grupp, die mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior das Burladinger Unternehmen leitet, wurde in „The Power List – Germany's Top 50“ aufgenommen.
In diesem Jahr ist Bonita Grupp unter den Top 50. Sie leitet zusammen mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior seit 2024 das Burladinger Textilunternehmen Trigema. Vater Wolfgang Grupp, der als einer der profiliertesten deutschen Unternehmer gelten darf, zog sich damals aus der Geschäftsführung zurück, steht seinen Kindern jedoch weiterhin beratend zur Seite.