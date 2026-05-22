Trigema in Burladingen: Grupps nehmen Affe Charly in Familiengalerie auf

Das Trigema-Maskottchen Charly in Öl, geschaffen von Hanna Bastian, hat fortan einen zentralen Platz in der Bilderreihe am Burladinger Unternehmens-Stammsitz neben den Grupps.
Die Familiengalerie im Trigema-Großraumbüro zeigt ein neues, zugleich sehr bekanntes Gesicht: Firmenmaskottchen, Affe Charly, prangt in der Mitte der Bilderreihe und wird diesen herausgehobenen Platz auch behalten. „Umgezogen“ sind dafür die Bildnisse von Wolfgang und Bonita Grupp, die bislang hier hingen. Gemalt hat das Bild im Auftrag der Geschäftsleitung die Burladinger Künstlerin Hanna Bastian.