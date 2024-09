Trigema-Führung nach Angriff von Björn Höcke: „Es hieß, wir hätten Blut an den Händen oder wären schuld an Solingen“

„Es hieß, wir hätten Blut an den Händen oder wären schuld an Solingen“

1 Das Führungs-Duo von Trigema: Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wetterte vor der Landtagswahl gegen Familienunternehmen wie Trigema. Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp haben sich dazu in einem Podcast geäußert – und sprechen auch über Hass-E-Mails.









Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke attackierte vor der Landtagswahl in Thüringen Familienunternehmen, die sich an der Initiative „Made in Germany. Made by Vielfalt“ einsetzen. 40 große deutsche Unternehmen sprachen sich dabei vor den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern für mehr Offenheit und Toleranz aus. Das passte Höcke überhaupt nicht.