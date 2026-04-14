Trigema Co-Geschäftsführerin: Bonita Grupp und Christian Lindner fordern bessere Bedingungen für Firmen

Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner und Familienunternehmerin Bonita Grupp sehen für Unternehmen in Deutschland wachsende Hürden. Was sie bei einer Veranstaltung konkret fordern.
Der frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner und die Unternehmerin Bonita Grupp haben bei einer Veranstaltung in Hannover bessere Bedingungen für Unternehmen und Investitionen in Deutschland gefordert. Der 47-jährige Lindner kritisierte beim Kamingespräch der Stiftung Niedersächsische Wirtschaftsforschung vor allem Bürokratie, hohe Steuern und regulatorische Hürden.