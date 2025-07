Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp befindet sich im Krankenhaus. Eine Sprecherin des Burladinger Textilunternehmens erklärte, es gehe im „altersentsprechend gut“. Man werde zu gegebener Zeit wieder informieren.

In den frühen Morgenstunden hatte es nach Informationen des „Schwarzwälder Boten“ in Burladingen einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 11“ sei gerufen worden.

Keine Hinweise auf eine Straftat

Das zuständige Polizeipräsidium in Reutlingen bestätigte, dass eine Person verletzt und im Rettungshubschrauber abtransportiert worden es. Es gebe aber keine Hinweise auf eine Straftat oder eine Fremdeinwirkung.

Grupp hatte am Samstag noch am Firmensitz in Burladingen am dortigen Tag der offenen Tür teilgenommen. Wie eh und je habe er an seinem Schreibtisch gesessen und sich mit vielen Besuchern unterhalten, hieß es. Der 83-Jährige hatte Ende 2023 die Leitung seines Unternehmens offiziell an seinen Sohn Wolfgang und seine Tochter Bonita übergeben.