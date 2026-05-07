Trigema Burladingen: Wolfgang Grupp, die Frage nach dem Glück und was er noch vorhat

Der vormalige Textilunternehmer aus Burladingen sprach in der SWR1-Sendung Leute über seinen Suizidversuch, sein Leben und was die Zukunft für ihn bereithält.
Wolfgang Grupp, langjähriger Geschäftsführer der Textilfirma Trigema (Burladingen/Zollernalbkreis) und offenkundig einer der weiterhin gesuchtesten Interviewpartner in Wirtschaftsfragen und Fragen unternehmerischer Ethik, sprach in der SWR1-Leute-Sendung über seine derzeitige Lebenssituation und darüber, wie es ihm geht, nachdem er im vergangenen Juli mit einer Schusswaffe infolge von Altersdepressionen einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Die Tat des Mannes, der bisher als unerschütterlich galt, zudem bekennender Christ ist, schockierte. Bekanntlich kehrte er nach seinem Krankenhausaufenthalt gesund zurück, stand bald wieder im Licht der Öffentlichkeit.