Tricksereien in Lahr: Wie das Rathaus die wahren Kosten für die Chrysanthema verschleiert

Weil das Budget für die Blumenschau nicht ausreichte, hat die Lahrer Stadtverwaltung getrickst – und zusätzlich benötigte Gelder an anderer Stelle im Haushalt verbucht.
Die ersten Tage der diesjährigen Chrysanthema dürften die Macher zufriedenstellen: Tausende Besucher flanieren durch die Innenstadt, erfreuen sich wie jedes Jahr im Herbst an den zahlreichen fantasievollen und kreativen Blumenbeeten. Im Hintergrund jedoch ziehen dunkle Wolken über der Lahrer Aushänge-Veranstaltung auf. Interner Schriftverkehr offenbart, dass bei der Abrechnung in der Vergangenheit wie aktuell nicht alles sauber lief – im Gegenteil.