2 Dem Zusenden des Formulars geht stets ein Anruf durch die gut vorbereiteten Betrüger voraus. (Symbolfoto) Foto: Klose

Der HGV Schramberg warnt seine Mitglieder vor einer Betrugsmasche: Ein "Medien Concept Verlag Service" versucht derzeit, mit Trickformularen in Schramberg an kostenpflichtige Verträge mit Gastronomen, Freiberuflern, Gewerbetreibenden und sonstigen Unternehmen zu gelangen.

Schramberg - Der Zusendung des Trickformulars gehe meist ein Telefonanruf voraus, in welchem suggeriert wird, dass der Anruf von einem Verlag stammt, mit dem der Angerufene bereits eine Geschäftsbeziehung unterhält, erklärte HGV-Geschäftsstellenleiterin Manuela Klausmann jüngst in einer E-Mail an die Schramberger HGV-Mitglieder. Es werde dann im Gespräch mitgeteilt, dass unbedingt das nachfolgend übersandte Formular unterschrieben und zurückgesendet werden muss, weil nur dann der Vertrag automatisch auslaufen würde. Unmittelbar danach erfolgt dann die Zusendung des Formulars per E-Mail. Es wird um Unterschrift und Rücksendung gebeten.

Mit der Unterschrift sind dann bis zu 3000 Euro fällig

"Das Trickformular hat es jedoch in sich", betont Klausmann. Zunächst solle für eine Ausgabe ein Betrag von etwa 1000 Euro gezahlt werden. Im Kleingedruckten sei dann ausgeführt, dass der Auftraggeber einen Anzeigenvertrag über ein Jahr beauftragt, der drei kostenpflichtige Auflagen beinhaltet. Das bedeutet, dass eine Unterschrift unter das Formular eine Zahlungspflicht von etwa 3000 Euro nach sich ziehen wird.

Als Gegenleistung soll angeblich ein "Bürgerinformationsfolder" gedruckt und versandt werden. In dem Trickformular sei zudem angegeben, dass der Anzeigenkunde ein 14-tägiges Rücktrittsrecht vom Anzeigenauftrag hat. "Tückisch ist dabei, dass dies ab Auftragsdatum gilt", betont Klausmann. Das bedeute natürlich, dass die Rechnung erst nach Ablauf dieser 14 Tage gestellt werde.

Ähnliche Beiträge im Internet aus dem Jahr 2017

Darüber hinaus beinhaltet das Formular noch eine Verlängerungsfalle. Danach verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, wenn dieser nicht spätestens drei Monate vor Ablauf gekündigt wird, was dann weitere Kosten nach sich ziehen würde und es nicht einmal bei den 3000 Euro bleibt.

"Wenn Sie das Trickformular von ›Medien Concept Verlag Service‹ bereits unterschrieben haben und nun eine Rechnung (eventuell wird diese auch von der ›Limitimus SL‹ gestellt) erhalten, sollten Sie sich an Ihren Rechtsanwalt wenden. Verträge, die auf die oben beschriebene Weise zustande gekommen sind, lassen sich gegebenenfalls abwehren", schreibt Klausmann abschließend in ihrer E-Mail.

Die Masche, das ergibt die Recherche im Internet recht schnell, scheint zumindest in ihren Grundzügen keine neue zu sein: Die Internetseite "verbraucherschutz.de" etwa warnt ebenfalls in einem Beitrag aus dem Jahr 2017 vor einer "Medienconcept AG" aus Zürich. "Die Medienconcept AG hat wohl recherchiert, dass die jeweils angerufenen Geschäftsleute bereits Anzeigen in Magazinen geschaltet haben und rufen diese Freiberufler und Gewerbetreibende daraufhin an", beginnt auch dieser Artikel mit einer Warnung vor einem Anruf – und es wird klar, dass die Betrüger sehr gut vorbereitet scheinen. Dieser Autor nennt eine "TOP Inkasso GmbH" als diejenige, die in der Folge das Geld eintreiben möchte.

Pressestelle: Noch keine Fälle offiziell bei Polizei angezeigt

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz sei noch kein solcher Fall angezeigt worden, heißt es zu dieser Betrugsmasche aus Nachfrage unserer Zeitung von dessen Pressestelle. "Es dürfte sich hier möglicherweise um eine Form des Abofallenbetrugs handeln", es sei aber schwer zu sagen, "inwieweit hier die Strafbarkeitsgrenze schon übertreten worden ist". Ein Anfangsverdacht liege jedenfalls in Anbetracht einiger weiterer aktueller und warnender Beiträge im Internet zu solchen Fällen vor, lautet eine erste Einschätzung.

Daher wäre es nur folgerichtig, sich die Nummer des Anrufers zu notieren und eine Kontaktmöglichkeit in Erfahrung zu bringen, um eine Nachverfolgung gegebenenfalls betreiben zu können. "Auf einen Vertrag mit solch undurchsichtigen Vorgehensweisen sollte man sich aber auf gar keinen Fall einlassen", betont die Pressestelle. Die Rechtmäßigkeit solcher Verträge müsste im Zuge einer anwaltschaftlichen Prüfung festgestellt werden. Dabei müssten "die gesamten Umstände natürlich geprüft werden. Im Zweifelsfall kann man sich in solchen Fällen auch an die örtlich zuständige Polizeidienststelle wenden", so der abschließende Rat.