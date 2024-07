Betrüger haben von einer älteren Dame in Sigmaringen am Mittwoch mehrere Wertgegenstände und Geld erschwindelt.

Gegenstände und Geld im Wert von mehreren zehntausend Euro haben falsche Polizisten am Mittwoch von einer 87-Jährigen in Sigmaringen erbeutet. Das berichtet die echte Polizei.

Ein unbekannter Anrufer hatte am Mittwochnachmittag der Geschädigten am Telefon eine langbekannte Geschichte vorgespielt. Demnach sei eine ausländische Bande in der Nachbarschaft eingebrochen. Die Täter seien zwar festgenommen worden, in einem Notizbuch hätte aber die Adresse der 87-Jährigen gestanden. Man gehe nun davon aus, dass auch bei ihr eingebrochen werden solle, weswegen die Polizei anbiete, alle Wertsachen abzuholen und sicher zu verwahren.

Nachdem die Täter am Telefon so überzeugend auftraten, übergab die Seniorin später in gutem Glauben schließlich Geld und Wertgegenstände in größerem Umfang an einen unbekannten Abholer.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare, gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt mit weißem Emblem sowie eine schwarze FFP2-Maske.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen bandenmäßigen Betrugs. Die Polizei bittet abermals, sich mit dieser weit verbreiteten Betrugsmasche vertraut zu machen und insbesondere auch ältere Familienangehörige fortlaufend darüber zu informieren.