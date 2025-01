Trichtinger Schützenverein: 45-jährige Freundschaft über Grenzen hinweg

Seit 1980 besteht eine Freundschaft zwischen dem Schützenverein Trichtingen und dem Schützenverein Altikon. Eher durch Zufall kam diese zustande: Ein Schütze aus Altikon, besuchte Verwandtschaft in Leidringen (Zollernalbkreis), bei der auch die Frau eines Schützenkameraden aus Trichtingen anwesend war. Gemeinsam ging es dann ins Schützenhaus nach Trichtingen. Noch am selben Abend wurde mit dem Trichtinger Vorsitzenden Walter Schöllhammer ein Treffen auf halber Distanz vereinbart.

Abordnungen beider Vereine trafen sich dann in Donaueschingen und es wurde beschlossen, dass man sich zu Schießveranstaltungen abwechselnd in Altikon auf dem 300-Meter-Stand mit Armeewaffen und in Trichtingen auf dem 50-Meter-Stand mit Kleinkaliber-Gewehren treffen will. Das erste Treffen fand dann am 14. September 1980 in Feldi/Altikon statt und der erste Gegenbesuch in Trichtingen war dann am 17. Mai 1981.

Umso mehr freuten sich die Trichtinger Schützen, dass sie am vergangenen Sonntag mit insgesamt 35 Schützen am Winter-Sauschießen teilnehmen konnten.

Drei Kategorien

Geschossen wurde in drei Kategorien: Standardgewehr liegend, Sturmgewehr 57-03 und StGw 90 im Nato-Kaliber, auf eine Entfernung von 300 Meter im schnellen Einzelfeuer.

Im Startgeld inbegriffen war eine Schlachtplatte, gegessen wurde in der bestens ausgestatteten Mehrzweckhalle in Altikon. Jeder Schütze erhielt zudem beim sogenannten Absenden eine Gabe von rund einem Kilogramm Schweinefleisch. Die Sieger jeder Waffenkategorie erhielten noch einen Zusatzpreis. Da von den insgesamt über 200 Schützen ein Großteil aus Veteranen und langjährigen Schützen der Eidgenossen bestand, blieben die Hauptpreise im Kanton Zürich. Ein besonderer Dank gilt Ewald Schälchli (Präsident des SV Altikon) für ein bestens organisiertes Schießerlebnis. Alle Beteiligten freuen sich schon auf das Sauschießen im Sommer, teilt der Schützenverein Trichtingen mit.