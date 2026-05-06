Tribergs neuer Stadtbaumeister: „Diese Mischung macht die Sache spannend“

Tribergs neuer Stadtbaumeister, Gunnar Prennig, plaudert mit unserer Redaktion aus dem Nähkästchen – über sich, seine Arbeit, die Stadt und eine alte Liebe.
So lange ist er noch gar nicht da – angekommen ist er aber wohl schon längst. Trotzdem: „Eigentlich ist es doch für ein Interview noch viel zu früh“, winkt Gunnar Prennig mit einem Lächeln zu Beginn des Interviews ab. Der neue Triberger Stadtbaumeister und Bauamtsleiter war zuvor in leitender Position in Bad Dürrheim und Tuttlingen beschäftigt. Jetzt hat er ein illustres Erbe angetreten.