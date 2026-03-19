Tribergerin verklagt Jobcenter: Eilverfahren wegen Fasnet verschoben

Das Jobcenter des Landkreises meinte zu wissen, wie es im Schlafzimmer der Triberger Sozialhilfeempfängerin Miriam Schmitt zugeht und strich ihr sämtliche Leistungen. Zu Recht?

In den vergangenen fünf Monaten war die Lage zwischen dem Jobcenter des Schwarzwald-Baar-Kreises und der streitbaren Tribergerin Miriam Schmitt immer mehr eskaliert. Denn: Das Jobcenter hatte der Arbeitslosen sämtliche Leistungen gestrichen weil sie, so die Behörde, ja in einer „Verantwortungs- und Einstehgemeinschaft“ mit jemandem zusammenlebe.

Deshalb müsse auch die andere, eine in Tuttlingen berufstätige Frau, einen Teil ihrer Finanzen und Lebensverhältnisse offenlegen. Im November verpasste der Sachbearbeiter beiden Frauen die Nummer einer „Bedarfsgemeinschaft“, verlangte umfangreiche schriftliche Auskünfte von beiden und argumentierte unverhohlen: „Falls Sie die Kopien beziehungsweise Informationen nicht abgeben, können die Leistungen ganz versagt werden, bis Sie die Mitwirkung nachholen“. Es gäbe „Indizien“ für die Bedarfs- und Einstehgemeinschaft. Die jeweiligen Paragrafen des Sozialgesetzbuches hatte das Jobcenter in seiner seitenlangen Argumentation fein säuberlich angegeben.

Nicht dazu verpflichtet, Daten Dritter zu beschaffen

Miriam Schmitt, die mit ihrer Mitbewohnerin weder verheiratet ist, noch in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft zusammen lebt, argumentierte dagegen. Sie sprach von „rechtlicher Fehlbewertung“, „unzulässigen Unterstellungen“ und schrieb ein „sofortiges Unterlassungsverlangen.“ Da sie alleine die Leistungsbezieherin sei, könne von einer weiteren Person keine Auskunft verlangt werden. Und sie selbst sei nicht dazu verpflichtet, „Daten Dritter zu beschaffen.“

Die Formulierung es gäbe „Indizien“ für die Bedarfs- und Einstehgemeinschaft, solle das Jobcenter unterlassen. Auch Schmitt gab jeweils korrekt die zugehörigen Paragrafen aus dem Sozialgesetzbuch an. Das Jobcenter blieb bei seiner Einschätzung, auch, weil Schmitt und ihre Mitbewohnerin in mehreren Mails den Terminus „Partnerin“ gebraucht hatten. Aber reicht das als Indiz?

Sie bewarb sich 113 Mal und bekam nur Absagen

Im Gespräch beklagte Miriam Schmitt, dass ihre Mitbewohnerin derzeit die Miete allein tragen muss, „weil mir existenzsichernde Leistungen vollständig vorenthalten werden“. Sie selbst habe mittlerweile 113 Bewerbungen geschrieben und unzählige Absagen erhalten, erzählte sie. Es gehe ihr um ihren anteiligen Mietfixkostenanteil, die vereinbarten Kautionsraten, und die laufenden Mietnebenkosten wie Gas und Strom.

Die Ebbe auf dem Konto brannte der Arbeitslosen unter den Nägeln. Sie wandte sich zuerst an das Sozialgericht in Freiburg. Das erklärte sich Ende Dezember 2025 für nicht zuständig und übergab den Fall an das Sozialgericht in Reutlingen. Schon Mitte Dezember 2025 hatte das Jobcenter mit einem unangemeldeten Hausbesuch seiner Außendienstmitarbeiter versucht, der „Verantwortungs- und Einstehgemeinschaft“ auf den Grund zu gehen. Allein, Miriam Schmitts Mitbewohnerin verweigerte den Außendienstmitarbeitern den Zutritt. „Da sie sich in einem beruflichen Termin befunden und die Antragstellerin Frau Schmitt mit einem Migräneanfall im Bett gelegen hätte“, beklagte sich das Jobcenter schließlich schriftlich beim Reutlinger Gericht.

Der Reutlinger Sozialrichter hatte in dem Eilverfahren Miriam Schmitt gegen das Jobcenter einen Verhandlungstermin am 12. Februar anberaumt. Und es wollte eine Hausbesichtigung festsetzen, bei dem das Jobcenter die Wohnung der Frauen besichtigen kann. Nach Anmeldung.

Rechtsbehelfstelle über Fastnacht nicht besetzt

Pikant war dann, dass der so dringende Termin vom Gericht verschoben werden musste. Wörtlich heißt es in einem Schreiben des Jobcenters an das Sozialgericht in Reutlingen: „...teilt der Antragsgegner (das Jobcenter, Anm. der Redaktion) mit, dass ihm ein Wahrnehmen des Termins leider nicht möglich ist. Die Rechtsbehelfsstelle des Jobcenters Schwarzwald-Baar-Kreis ist aufgrund von Fastnacht ab dem 12.02. 2026 (Schmutziger Donnerstag) bis zum 18.02. 2026 aufgrund von Urlaub und Schließtagen des Jobcenters nicht besetzt“.

Auch eine angekündigte Wohnungsbesichtigung hielt die Behörde nicht mehr für nötig. „Nunmehr sind fast fünf Wochen nach diesem versuchten Hausbesuch verstrichen. Die Antragstellerin hätte somit ausreichend Gelegenheit gehabt, die Verhältnisse vor Ort gegebenenfalls so herzustellen, dass sie ihren Standpunkt untermauern“. Miriam Schmitt war entsetzt. Bei Fasnacht handele es sich schließlich nicht um einen gesetzlichen Feiertagszeitraum, sondern es gehe um interne organisatorische Abwesenheit einer Behörde, argumentierte sie. Ein Eilverfahren werde damit quasi ausgehebelt. Der zuständige Richter beim Sozialgericht in Reutlingen sprach schließlich ein Machtwort.

Er setzte den späteren Verhandlungstermin des „Eilverfahrens“ zwar auf den 26. Februar an, erwirkte aber, dass Miriam Schmitt sofort ein Überbrückungsdarlehen ausgezahlt werden muss. Und er schrieb an die Tribergerin: „Ich teile Ihre Ansicht jedoch insoweit, als ich ebenfalls verwundert darüber war, dass die gesamte Rechtsbehelfstelle am 12.02.2026 urlaubsabwesend ist. Auch mir wurde von dort nochmals versichert, dass eine Vertretung am 12.02. 2026 nicht möglich ist“.

Bitter für Miriam Schmitt: Es gelang ihr mit fremder Hilfe, die finanziellen Lücken zu schließen. Deshalb bekommt sie keine Leistung nachgezahlt.

Das sagen das Jobcenter und der Präsident vom Sozialgericht

Jobcenter

Die Pressesprecherin des Jobcenters, Elena Niggemann, bei der wir eine schriftliche Anfrage stellten, wollte ohne schriftliche Schweigepflichtsentbindung auf dem „korrekten“ Jobcenter-Formular zum konkreten Fall nichts sagen. Schmitt hat zwar eine Schweigepflichtsentbindung unterschrieben, hat aber auf die Bitten der Redaktion es auch auf dem korrekten Formular zu tun, nicht mehr reagiert. Was die unbesetzte Rechtsbehelfstelle angeht schrieb Niggemann: „Für die Rechtsbehelfsstelle gibt es eine Vertretungsregelung bei persönlichen Abwesenheiten. Grundsätzlich kann es vorkommen, dass die Rechtsbehelfsstelle aufgrund besonderer Umstände nicht besetzt ist (z.B. durch Krankheit), das sind jedoch Ausnahmefälle. Wichtig zu wissen: Die Frist zur Bearbeitung eines Widerspruchs liegt bei drei Monaten (§88 Abs. 2 SGG).“

Sozialgericht

Der Präsident des Reutlinger Sozialgerichtes, Martin Rother, räumte auf Anfrage unserer Redaktion ein, es handele sich um einen „delikaten Fall“. Seiner Meinung nach hat Miriam Schmitt vor dem Arbeitsgericht mit dem Vergleich zumindest „einen Teilerfolg“ erzielt. Das Jobcenter musste ihr umgehend einen Kredit geben und vorerst auch wieder, für die nächsten zwei Monate, Leistungen gewähren. Ein Urteil erging also nicht und in zwei Monaten müsse Schmitt einen neuen Antrag stellen. Sozialgerichte urteilen letztlich auch nach Indizien, räumte er ein. Etwa: Wird immer gemeinsam in den Urlaub gegangen, gemeinsam gekocht, und wie lange schon gemeinsam unter einem Dach gelebt? Gut möglich also, dass nach der Zweimonatsfrist der Rechtsstreit vor dem Sozialgericht weiter geht.