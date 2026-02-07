Triberger wollen was wissen: VHS – Erfolgsmodell ohne Verband

Die Triberger VHS-Leiterin Anja Müller sprach mit uns über den Bildungshunger der Triberger, Kursideen, Konzepte und die abgeschüttelte Mitgliedschaft im Verband.
Der Triberger Wasserfall mit seinen 163 Metern ist der höchste in Baden-Württemberg. Das wissen alle Triberger. Was den wenigstens bewusst sein dürfte ist, dass ihre Volkshochschule wohl auch ein Novum ist. Triberg zählt unter die kleinsten Städte im Lande, die noch eine eigene und selbstständige VHS haben. Darüber, wie das möglich ist und wo die Herausforderungen liegen, sprachen wir mit der Triberger VHS-Leiterin Anja Müller.