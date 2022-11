1 Vor dem besinnlichen Triberger Weihnachtszauber (siehe Foto) stand zunächst Ärger ins Haus – zumindest Online auf der Facebook-Seite der Stadt Triberg. Foto: Sprich

Ärger auf Facebook: Für den Triberger Weihnachtszauber werden Parkeinweiser gesucht – Erwachsene und Jugendliche aber angeblich ungleich bezahlt. Stimmt das?















Triberg - "Wir suchen motivierte Leute mit Spaß und guter Laune." So betitelte die Stadt Triberg einen Beitrag auf ihrer Facebook-Seite, über den diese nach Parkplatzeinweisern für den bevorstehenden Triberger Weihnachtszauber sucht. Mehreren Facebook-Nutzern stößt der Beitrag jedoch ziemlich sauer auf.

Der Stein des Anstoßes findet sich in den Angaben zur Aufwandsentschädigung: Für dieselbe Stelle – so suggeriert der Post – erhielten Erwachsene zwölf Euro pro Stunde, also den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Jugendliche hingegen erhielten lediglich 10,30 Euro pro Stunde.

Kritik: Für Jugendliche keinen Mindestlohn?

"Hat das einen vernünftigen Grund, weshalb man als Jugendlicher weniger verdient wie als Erwachsener?", möchte Antonio D. in den Kommentaren wissen. Zeynep K. ist der Meinung: "So was Blödes!" Sie fordert, dass Jugendliche ebenfalls zwölf Euro auf die Stunde erhalten.

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Barbara Duffner, Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung Triberg: Den Unmut der Leute könne sie verstehen – der Sachverhalt sei jedoch ein ganz anderer. Besagter Facebook-Beitrag sei sehr unglücklich formuliert worden und entspreche keineswegs den Tatsachen.

Aufklärung: Bezahlung hat nichts mit dem Alter zu tun

Die Höhe der Bezahlung habe nichts mit der Altersklasse zu tun, sondern hänge mit dem jeweiligen Aufgabenbereich zusammen. "Jugendliche werden ausschließlich als Parkplatzeinweiser eingesetzt", erklärt Duffner. Erwachsene wiederum werden an jenen Stellen eingesetzt, an denen der Verkehr eine große Rolle spiele. Zum Beispiel am Haupteingang zu den Wasserfällen, wie Duffner erklärt: "Die Helfer müssen dort die Leute und den Verkehr gleichermaßen im Auge behalten."

Der Stundenlohn richte sich also nach dem Maß der Aufgaben und der Verantwortung, welche die jeweilige Stelle mit sich bringe. Und das wäre für den Parkplatzeinweiser 10,30 Euro pro Stunde und für die "Verkehrsüberwachung" zwölf Euro pro Stunde. Auf die Frage, ob dann auch ein Erwachsener als Parkplatzeinweiser 10,30 Euro Stundenlohn erhalte, antwortet Duffner: "Nein, dem müssten wir dann die zwölf Euro bezahlen."

Erfahrungsgemäß käme es aber quasi nie vor, dass sich ein Erwachsener als Parkplatzeinweiser bewerbe oder dafür eingesetzt werden müsste. "Tatsächlich bewerben sich immer mehr Jugendliche bei uns als Erwachsene", erklärt Duffner. "Wir sind froh, wenn wir Erwachsene für die anderen Stellen finden."

Regelmäßiges Engagement lohnt sich

Zudem weist Duffner darauf hin, dass der Stundenlohn mit der Zeit steigt: Wer regelmäßig beim Weihnachtszauber aushelfe, erhalte mit jedem weiteren Jahr einen etwas höheren Stundenlohn. Ein Beispiel: Ein Jugendlicher erhalte in seinem ersten Jahr als Platzeinweiser 10,30 Euro, im zweiten Jahr zwölf Euro pro Stunde und im dritten Jahr wieder etwas mehr. "Schließlich sparen wir uns auch Zeit und Geld, wenn wir nicht jedes Mal jemanden neu einweisen müssen." Stattdessen könne man das "gesparte Geld" in die regelmäßigen Helfer investieren.

Helfer weiter gesucht

Und was ist mit dem "unglücklich formulierten" Beitrag? Der wurde bereits von der Facebook-Seite der Stadt Triberg entfernt. In den kommenden Tagen erscheint laut Barbara Duffner ein neuer Post, in dem – korrekt formuliert – nach Parkplatzeinweisern gesucht werde.