Zwei Jahre musste er pandemiebedingt ausfallen. Jetzt geben die Organisatoren Thomas Weisser und Rainer Huber das Signal: Der Triberger Weihnachtszauber wird in diesem Jahr stattfinden. Vom 25. bis 30. Dezember wird rund um die Wasserfälle geweihnachtszaubert.















Triberg - Vieles wird bleiben wie bisher, es gibt aber auch einige Neuerungen. Wenngleich die Veranstaltung seit vielen Jahren stattfindet, ist der Weihnachtszauber 2022 wie ein Neuanfang. "Wir sind jetzt an einem Punkt bei den Planungen angelangt, wo es kein Zurück mehr gibt", sagt Thomas Weisser beim Pressegespräch im Rathaussaal.

Bereits im März sei die Entscheidung gefallen, die sechstägige Großveranstaltung zwischen Weihnachten und Silvester auf die Beine zu stellen. "Und zwar in vollem Umfang, Weihnachtszauber geht nur ganz oder gar nicht", so Weisser. Die zweijährige Coronapause bedeutete für das Organisations-Duo keineswegs, nichts zu tun. Die Zeit wurde genutzt, um die Veranstaltung, die es seit 2004 gibt, zu überarbeiten und in manchen Punkten zu optimieren.

Eine Wunderwelt für groß und klein entsteht

"Die größte Veränderung wird sich im Bereich neben dem Kurhaus zeigen", sagt Rainer Huber. Dort, wo bislang die Kinderwelt mit Labyrinth und Veranstaltungsbühne war, wird eine Wunderwelt für groß und klein entstehen. Bedingt auch durch den Umbau des Burggartens durch die Stadt Triberg mit neuer Geländegestaltung entstehen auf dem Areal neue Möglichkeiten der Bespielung. "Wir werden den Burggarten und den Weg über den Burghügel als vollwertiges Areal einbinden", sagt Weisser. Neben der Naturbühne, dem Wasserfallbereich und dem Kurhaus steht somit ein weiteres Areal zur Verfügung. "Das hat auch den Vorteil, dass wir die Besucherströme besser lenken können."

Auf das Kinderprogramm soll keineswegs verzichtet werden. "Das Programm wird deutlich ausgeweitet und medialer und interaktiver werden", versprechen die Organisatoren. Neben den Neuerungen halten die Veranstalter auch an Bewährtem fest. "Es wird wieder ein hochwertiges und abwechslungsreiches Show- und Kulturprogramm geben." Demnach sind die Golden Voices of Gospel sicher mit dabei, ebenso wie Musicalsänger Kevin Tarte und Reiner Kirsten. "Und natürlich ist auch Hannes Schwarz alias ›Saraph‹ mit seiner Feuershow auf dem Wasserfall wieder mit dabei."

Organisation in diesem Jahr eine besondere Herausforderung

Weisser und Huber verhehlen nicht, dass die Organisation des Weihnachtszaubers in diesem Jahr eine besondere Herausforderung ist. Unter anderem machen Lieferverzögerungen bei der Materialbeschaffung sowie teilweise enorme Preissteigerungen bei der Investition in Dekorationsartikel und Showelemente zu schaffen. "Es ist schon so, dass manche Dinge entweder nicht liefer- oder nicht finanzierbar sind", so Weisser.

Dazu kommt, dass es auch im Bereich des Helferteams personelle Veränderungen gibt und manche Helfer nicht mehr zur Verfügung stehen. "Diese Lücken konnten wir aber glücklicherweise mit neuen Helfern inzwischen füllen." Wie Weisser und Huber, der für den technischen Bereich verantwortlich ist, sagen, spielen die Preissteigerungen im Energiebereich dagegen kaum eine Rolle. "Wir haben keinen Gasverbrauch, und bei den Stromkosten fallen die eine Million Lichter kaum ins Gewicht, da wir etwa die Hälfte der Lichter bereits vor einigen Jahren auf LED umgestellt haben."

Neue Wege in Sachen Ticketverkauf

Neue Wege geht der Weihnachtszauber in Sachen Ticketverkauf. "Es wird praktisch keine Tageskasse mehr geben." Stattdessen sind die Karten online buchbar. Hier wurde "in erheblichem Umfang in ein neues Ticketsystem investiert". Einerseits können so die Besucher besser auf die Veranstaltungstage verteilt und stoßweise Überlastungen vermieden werden. "Das hat aber auch mit einer möglichen Kontaktnachverfolgung zu tun. Wir müssen wissen, wer wann auf der Veranstaltung war."

Bürgermeister Gallus Strobel betont im Pressegespräch, dass der Weihnachtszauber längst zu einem nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region geworden ist. "Angesichts dessen, was alles geboten ist, rechtfertigt sich der Eintrittspreis auf jeden Fall. Ein Bundesligafußballspiel kostet ein Vielfaches mehr." Strobel betonte zudem, "dass die Stadt Triberg und der Gemeinderat in vollem Umfang hinter der Veranstaltung stehen." Nikolaus Arnold vom Stadtmarketing sagt, dass die Nachfrage von Bus- und Reiseunternehmen groß ist. "Wir erhalten auch bereits täglich Anfragen von Privatpersonen, die wissen wollen, ob der Weihnachtszauber stattfindet, damit sie ihre Unterkunft rechtzeitig buchen können." Trotz der Unsicherheiten, die die Pandemieentwicklung mit sich bringt, machen Weisser und Huber deutlich, dass sie den Weihnachtszauber auf jeden Fall stattfinden lassen. "Davon abhalten können uns nur hohe politische Entscheidungen. Wir werden uns nicht wegen jedem Windchen, das uns um die Nase weht, verunsichern lassen."

Der Onlinevorverkauf für den Triberger Weihnachtszauber, der vom 25. bis 30. Dezember stattfindet, startet an diesem Samstag, 3. September, über die Internetseite www.triberger-weihnachtszauber.de. Eine Tageskarte kostet 20 Euro. Für Frühbucher gibt es die Tageskarte für einen begrenzten Zeitraum mit 20 Prozent Rabatt.