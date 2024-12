Triberger Weihnachtszauber: Musiker, Artisten und Feuershows verzaubern am Wasserfall

Gospelchor in Königsfeld Irische Klänge und traditionelle Gospelmusik

Der Villinger Gospelchor „Chorus Mundi“ begeisterte sein Publikum erneut mit einem abwechslungsreichen und stimmungsvollen Konzert in der katholischen Kirche – beziehungsweise in seinem „zweiten Wohnzimmer“ – in Königsfeld.