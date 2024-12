Weihnachten in Triberg Krippenspiel mit vielen Tieren

Zu Weihnachten haben Krippenspiele eine lange Tradition – auch in der Raumschaft Triberg. Einen besonderen Ansatz verfolgt das Krippenspiel, das an Heiligabend, 15.30 Uhr, in der Kirche St. Clemes aufgeführt wird: Hier stehen die Tiere im Mittelpunkt.