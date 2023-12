Triberger Weihnachtszauber: Ein Heiratsantrag am Wasserfall

1 Das Trio Locker vom Hocker spielt Musik „für die ältere Generation“, begeistert aber auch Jüngere. Foto: Roland Sprich

„Locker vom Hocker“ sprangen beim Triberger Weihnachtszauber im Showprogramm ein und auf der Naturbühne spielte sich noch mehr Überraschendes ab.









Das Programm des Weihnachtszaubers ist monatelang vor Veranstaltungsbeginn festgezurrt und die Abläufe auf den Bühnen minutiös geplant. Doch manchmal passiert Unvorhergesehenes, auf das die Programmgestalter schnell reagieren müssen. Da ist es immer gut, einen Plan B in der Schublade zu haben. So mussten am Mittwoch Rolf Royce und Candy Andy krankheitsbedingt absagen. Doch Lücken im Programmablauf soll es bei der Veranstaltung, zu der Menschen von weither kommen, natürlich nicht geben. Dank der guten Kontakte zu regionalen Künstlern sprang kurzerhand das Trio Locker vom Hocker ein. Der Name der drei Herren im gesetzten Alter war Programm. Locker vom Barhocker bedienten sie musikalisch das ältere Genre, das aber auch jüngere Besucher zum Mitklatschen animierte. Am Donnerstag musste zudem der Showact mit Musical-Star Kevin Tarte ausfallen. Der Künstler war erkrankt. Für ihn sprang der italienische Sänger Filippo Strocchi ein – ebenfalls Musical-Darsteller und unter anderem als Graf Krolock aus „Tanz der Vampire“ bekannt. Die Besucher im voll besetzten Kurhaus feierten den Sänger, der den erkrankten Kevin Tarte mehr als würdig vertrat.