Triberger Wasserfall: Diskussion um das WC
Die Toilette am Triberger Wasserfall-Haupteingang ist geschlossen, Schilder weisen auf Alternativen hin. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Die Toilettenschließung am Haupteingang zum Triberger Wasserfall sieht man im Gemeinderat als Problem – nicht so der Bürgermeister.

Michael Hummel (FWV) wies in jüngster Sitzung des Triberger Gemeinderats darauf hin, dass die Schließung der Toiletten am Wasserfall-Haupteingang für Aufruhr sorge. Bürgermeister Gallus Strobel hielt entgegen, dass die Toiletten im Funktionsgebäude des ehemaligen Greifvogelparks dafür geöffnet seien und bei einem Euro Benutzungsgebühr rege genutzt würden. Die Toiletten am Eingang zum Wasserfall befänden sich in schlechtem Zustand.

 

Sandra Sieber (FWV) betonte dagegen, dass die Toiletten im Greifvogelgebäude für hohen Andrang nicht geeignet seien.

Sie stelle dann fest, dass sowohl dort als auch am Boulevard lange Warteschlangen entstünden. Der Bürgermeister versprach, die Sache zu überprüfen.

 