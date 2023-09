1 Künstliche Intelligenz soll vor allem auch in der Wirtschaft zu mehr Effizienz führen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Spätestens seit ChatGPT ist künstliche Intelligenz (KI) für viele ein Begriff. Laut einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos vermutet die Mehrheit der Deutschen (56 Prozent) zwar, dass Produkte und Dienstleistungen, die KI nutzen, ihren Alltag in den nächsten drei bis fünf Jahren grundlegend ändern werden. Der Anteil derer, die angeben, dass Produkte und Dienstleistungen mit KI sie nervös machen, liegt aber bei 46 Prozent. „Angst haben braucht niemand, ganz im Gegenteil“, sagt Günther Möckesch, Gründer und Geschäftsführer der Triberger Firma Elevait im Interview. Künstliche Intelligenz sei kein Problem, sondern vielmehr für viele Bereiche ein Problemlöser. Das Unternehmen wurde erst diese Woche beim Best of Technology Award 2023 der „Wirtschaftswoche“ in der Kategorie Finance ausgezeichnet.