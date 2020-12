Triberger Schwarzwaldmuseum Stadt übernimmt kulturelle Einrichtung

Er habe bereits bei seinem Wahlkampf im Herbst 2001 bekräftigt, dass die Existenz des Museums im zentralen Interesse der Stadt Triberg liege, betonte Bürgermeister Gallus Strobel. Auf der anderen Seite habe er erkannt, dass das Museum es büße, je attraktiver die touristischen Angebote der Stadt würden. Er habe es daher schon länger im Fokus gehabt, dass die Stadt das Museum übernehmen sollte. Allerdings standen dem satzungsrechtliche Probleme gegenüber – und der HGV, als einer der ältesten Vereine der Stadt, sollte seine Satzung deswegen nicht ändern müssen. "Diese Probleme konnten nun mit dem vorliegenden Pachtvertrag ausgeräumt werden, so dass die Stadt das Museum ab dem 1. Januar 2021 für zunächst fünf Jahre übernimmt."

Eventuelle Überschüsse durch die Pachteinnahmen würden selbstredend reinvestiert, beispielsweise in Reparaturen, signalisierten die Vertreter des Vereins. Der Altbau bleibe vollständig erhalten, die Stadt agiere ausschließlich im Einverständnis mit dem HGV. Um für die Triberg-Sammlung von Werner Oppelt Raum zu schaffen, sei man schon mit der Niemuth-Stiftung im Gespräch – auch darüber, dass man eventuell Besuchern Gelegenheit geben könne, ein Instrument auszuprobieren. Unberührt bleiben sollen die Saba- und die Bob-Ausstellung. "Mit der Triberg-Sammlung wird das Museum noch einmal attraktiver", sind sich alle Beteiligten sicher.

Wasserfalleintritt teurer

Da auch Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold intensiv in der Planung seit Beginn des Jahres 2019 eingebunden war, konnte auch er gleich Neuigkeiten mitteilen: Künftig werde der Wasserfalleintritt sieben anstatt sechs Euro kosten, allerdings werde künftig nicht nur der Eintritt fürs "TribergLand", sondern auch für das Schwarzwaldmuseum enthalten sein – nach der Sommerpause wolle er im Gemeinderat einen Zwischenbericht bringen. Übernachtungsgäste bekämen alle Leistungen und einiges mehr über die Konuskarte kostenfrei.

"Aus touristischer Sicht wird das ein großer Schritt", ist sich Arnold sicher. An der Kasse des Wasserfalls erfahre der Besucher alle Leistungen der "Triberg-Inklusiv-Karte", so Arnold. Seit rund acht Jahren treibe ihn die Idee dazu um. Dazu komme der Synergieeffekt, der sich vor allem in der besucherschwachen Zeit zeige: Hier reiche eine Person aus, um Tourist-Info und Museumseintritt zu leisten. Und – der Gast werde künftig aus dem Museum direkt in den künftigen Shop geführt, der in der Tourist-Info angesiedelt wird. Mit Angelika Offenburger und Claudia Schneider habe man zwei qualifizierte Mitarbeiter behalten, dazu würden auch die Mitarbeiter der Tourist-Info für Museumsführungen geschult.

Mehr Attraktionen

"Wir erhoffen uns auch, dass der Gast künftig, bedingt durch drei Attraktionen, länger in der Stadt bleibt, zudem haben wir mit dem Museum eine zusätzliche Indoor-Einrichtung", heißt es. Man werde das auch in der Umgebung offensiv bewerben.

Carsten Sieber sah diesen Schritt als zukunftsweisend auch für den Handels- und Gewerbeverein an. Das Museum der Wasserfallstadt bestehe seit 1935, die Übernahme durch die Stadt sei ein wichtiger Schritt zum Erhalt dieses Werkes. "Sowohl im Verein wie auch im Gemeinderat stellten sich alle einstimmig hinter diese Maßnahme", betonten beide Seiten bei der Leistung der Unterschrift unter den wegweisenden Pachtvertrag.