1 Umjubelt von zahlreichen Fans werden Aline Rotter-Focken und ihr Mann Jan beim Empfang der Stadt Triberg Mitte August. Nun erwartet das heimische Sportlerehepaar im kommenden Frühjahr erstmals Nachwuchs. Foto: Michael Kienzler

Mit einer erfreulichen Nachricht wartet Tribergs erste Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken auf: Sie und ihr Mann Jan Rotter werden im Mai kommenden Jahres Eltern.















Triberg - Ringer-Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken wird zum ersten Mal Mutter. Sie erwarte mit ihrem Ehemann, dem früheren Bundesliga-Ringer Jan Rotter, im Mai ein gemeinsames Kind, sagte die 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Das kommt jetzt alles etwas schneller als erwartet, aber die Freude ist natürlich riesig", sagte Rotter-Focken. "Der errechnete Geburtstermin fällt kurioserweise genau auf das gleiche Datum wie mein eigener Geburtstag."

Ab Januar 2022 als Leistungssportreferentin beim Deutschen Ringer-Bund

Die in Triberg lebende Ringerin hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer Gold in der 76-Kilogramm-Klasse gewonnen und anschließend ihre Karriere beendet. Ab Januar 2022 wird sie als Leistungssportreferentin für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) arbeiten. "Das ist die perfekte Stelle für mich. Ich arbeite mit dem Sportdirektor und den Bundestrainern zusammen, bin für Themen wie Budgetierung und Kaderplanung zuständig", sagte Rotter-Focken. "Und da ich es mit dem Sport nicht ganz bleiben lassen kann, werde ich sicher auch zu dem einen oder anderen Trainingslehrgang dazustoßen.