Der Gemeinderat der Stadt Triberg hat nichtöffentlich über die Öffnungszeiten des Waldsportbads gesprochen, wie Bürgermeister Gallus Strobel in jüngster Sitzung bekannt gab. Dabei habe man beschlossen, dass die Öffnungszeiten im Waldsportbad gegenüber dem Jahr 2024 unverändert bleiben, inklusive des damals zusätzlich eingeführten Frühschwimmertags für Jedermann jeweils dienstags ab 7.30 Uhr.

Das bedeutet, dass das Waldsportbad jeweils von Beginn der Badesaison an bis einschließlich August täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet hat. An den Wochenenden öffnet das Bad eine Stunde früher, also bereits ab 9 Uhr. Ab September bis zum Saisonende kann das Bad von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Vorläufig sei geplant, so der Bürgermeister, das Bad ab Donnerstag, 29. Mai (Christi Himmelfahrt) , 9 Uhr, zu öffnen.

Eintritt mit Gästekarte frei

An unbeständigen Tagen bleibt das Waldsportbad vormittags geöffnet, die Schlechtwetter-Regelung gilt auch dieses Jahr. Beträgt die Außentemperatur um 13.30 Uhr 18 Grad Celsius oder weniger, wird das Bad ab 14 Uhr für den Rest des Tages geschlossen. Bei länger andauernden Schlechtwetterperioden wird das Freibad eventuell ganztags, oder auch über einen längeren Zeitraum, geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Unter der Telefonnummer 07722/7992 kann die Entscheidung über die wetterbedingte Schließung des Bads abgerufen werden.

Die Jahreskarte für Erwachsene kostet 80 Euro

Die Preise: Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet vier Euro, eine Abendkarte ab 16.30 Uhr 3,50 Euro, die 12er-Karte für Erwachsene (ab 18 Jahre) 40 Euro, die Jahreskarte Erwachsene (ab 18 Jahre) 80 Euro. Eine Einzelkarte für Kinder/Jugendliche (sechs bis 18 Jahre) kostet 2,50 Euro, die 12er-Karte Kinder/Jugendliche (sechs bis 18 Jahre) 25 Euro, Jahreskarte Kinder/Jugendliche (sechs bis 18 Jahre) 40 Euro, die Einzelkarte Schüler, Studenten, Wehr-/Zivil-/Freiwilligendienst, Behinderte ab GdB 50 Prozent, je auf Nachweis 2,50, Jahreskarte Schüler, Studenten, Wehr-/Zivil-/Freiwilligendienst, Behinderte ab GdB 50 Prozent, je auf Nachweis 40 Euro, Familienkarte 110 Euro. Der Eintritt mit der Triberg-Gästekarte ist frei.

Saisonkarten beantragen

Saison-/Familienkarten können wieder im Bürgerservice im Rathaus beantragt werden. Für jede Saison-/Familienkarte wird neben der jeweiligen Gebühr noch ein Pfandbetrag in Höhe von zehn Euro pro Person erhoben, der bei Rückgabe des Transponders erstattet wird. Wer noch einen Transponder vom Vorjahr hat, braucht diesen nur für 2025 mit den entsprechenden Gebühren frei- schalten lassen, die Pfandgebühr entfällt.

All diejenigen, die noch Transponder vom Vorjahr haben, können den Betrag für die Saisonkarten per Überweisung bezahlen. Die zugehörigen Transponder werden dann auf den nächsten Tag frei geschalten, sobald der Betrag bei der Stadtverwaltung gutgeschrieben wurde.

Wer noch keine Transponder hat muss allerdings für die erstmalige Beantragung weiterhin zum Bürgerservice. Auch eine Freischaltung des Transponders durch Barzahlung beim Bürgerservice ist jetzt schon möglich, heißt es im Schreiben der Stadt. Bei einer Familienkarte bekommt jedes Familienmitglied seinen eigenen Transponder und kann somit einzeln und unabhängig voneinander das Bad besuchen.