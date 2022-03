2 Hauptsächlich für den Narrensomen organisierten Zunftmeister Volker Fleig (rechts) und die weiteren Narrenräte in dieser Fasnetkampagne kleiner Aktionen wie das "Gizzig-Rufen". Foto: Kommert

"Das heutige Fasnetverbrennen ist wegen gesundheitlichen Ausfällenabgesagt", war Dienstagmittag plötzlich auf der Homepage der Triberger Narrenzunft zu lesen. Den Grund dafür erfuhr der Schwarzwälder Bote von den Narren auf Nachfrage.















Raumschaft Triberg - Es gab zwar einige Aktionen, jedoch war nicht so viel los wie sonst üblich mit der Fasnet 2022 in der Raumschaft Triberg. Und verbrannt wurde sie heuer auch nicht überall, wie beispielsweise in Triberg.

"Viele Narren hatten wohl ein Problem mit dem wechselhaften Wetter und haben sich erkältet oder sogar eine Grippe eingefangen", berichtete Tribergs Cheforganisator in Sachen Fasnetverbrennung Sven Ketterer am Dienstagnachmittag im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten – auch er selbst sei nicht verschont geblieben und sei jetzt krank.

Auch viele Musiker nicht einsatzbereit

Und da auch viele Musiker über die Fasnettage erkrankt seien und die Stadt- und Kurkapelle daher nicht spielfähig sei, habe man sich schweren Herzens nun entschlossen, die Verbrennung der drei Triberger Fasnetpuppen kurzfristig abzusagen, informiert Ketterer weiter.

"Wir werden die Fasnet irgendwann in den nächsten Wochen still im engsten Familienkreis zu Grabe tragen", meinte der stellvertretende Triberger Zunftmeister.

Freude über Nachwuchs

Nicht gänzlich traurig über das verringerte, aktuelle Fasnetgeschehen war Pfiffer III, der Bürgermeister der Oberstadtnarren. Den Grund verrät er auf Nachfrage erfreut: Er sei vor wenigen Tagen, am besonderen Datum 22.2.2022 zum zweiten Mal Vater geworden und daher nicht sehr böse, dass die Fasnet 2022 nicht so intensiv wie sonst für ihn ausgefallen sei.

Traurig, aber verständlich

Ein wenig wehmütiger sah das plötzliche Fasnetende hingegen sein Unterstadt-Kollege, Oberstabhalter Weissi I – Wolfgang Weissenberger. Er hätte schon gerne "einen halbwegs vernünftigen" Abschluss am Abend des Fasnetdienstags gehabt. Er sah allerdings unter den gegebenen Umständen ein, dass die Absage der Fasnetverbrennung, die bedingt durch die Corona-Vorschriften erstmals auf dem Busparkplatz in der Wallfahrtsstraße hätte stattfinden sollen und nicht auf dem "Latschariplatz" sprich Marktplatz, einfach vernünftig ist.