Triberger Abiturienten: Schulleiter traut diesem Jahrgang alles zu

1 Für die Schüler des Abiturjahrgangs 2025 am Schwarzwald-Gymnasium Triberg beginnt nach dem Abiball ein neuer Lebensabschnitt. Foto: www.joshuarzepka.com Mit dem Abitur in der Tasche verlässt ein erfolgreicher Jahrgang das Schwarzwald-Gymnasium Triberg. Das sind die Absolventen und die Preisträger.







„Erinnert ihr euch noch an die ersten Tage, als ihr nervös die Gänge unserer Schule entlanggelaufen seid?“, fragte Schulleiter Oliver Kiefer die Abiturientinnen und Abiturienten. Er erinnerte daran, wie viel harte Arbeit, Forschung, konzentriertes Lernen und engagiertes Diskutieren, begleitet von wechselnden Emotionen in den vergangenen acht Jahren steckten, was aber letztlich aus den Fünftklässlern von damals die individuellen Persönlichkeiten geformt habe, als welche sie nun hinaus in einen neuen Lebensabschnitt treten. Und diese Zukunft sei herausfordernd, vielschichtig, unübersichtlich und könne angesichts der globalen Aufgaben Angst einflößen.