Triberg Zweite Kuh sichert Frauen in Kenia die Lebensgrundlage

Wie bereits in den Jahren 2015 und 2016 wurde für den verein "Women for Women" aus Tuttlingen gesammelt. Der Verein unterstützt kenianische Frauen aus armen Verhältnissen und deren Familien, indem er vor Ort Kühe erwirbt und ihnen übergibt. Für die dortige Landbevölkerung stellt eine Kuh eine sehr wichtige Lebensgrundlage dar.Die Gründer des Vereins, Christina und Bernhard Schreiber, waren für die Spendenübergabe in Triberg bei FTG zu Gast. Dort wurden ihnen von den StuZubis die verschiedenen Aktionen zur Spendensammlung vorgestellt.

Diese waren zum Beispiel eine "Back to Work Party" nach den Ferien, oder das Inventuressen zur Stärkung kurz vor Weihnachten. Das WM-Tippspiel und das Sommerfestes haben zusätzliche Spenden eingebracht, sodass die Tippspiel-Gewinner die Ehre hatten, der gespendeten Kuh einen Namen zu geben. Die Wahl fiel auf "Amphenolia", abgeleitet von der Firma Amphenol, dem Mehrheitsanteilseigner.

"Mit diesen Aktionen haben die StuZubis ihre Kreativität, Eigeninitiative und Teamfähigkeit unter Beweis gestellt. Eigenschaften, die auch im späteren Berufsleben unverzichtbar sind", so Friedbert Brütsch, Geschäftsführer von FTG.