Triberg Zwei Tüftler brauen ihr eigenes Bier

"Wir waren schon immer Tüftler, die in ihrem Kämmerle gewerkelt haben. Wenn andere Leute einfach im Geschäft einkaufen, fragen wir uns häufig, wie wir dies oder jenes selbst herstellen können. So haben wir schon als Kinder an Bastelkursen teilgenommen, von Oma gelernt wie man Gemüse anbaut und von unserem Opa, der Tischler war, wie man Holz bearbeitet", nennen sie ihre Motivation. "Ein weiterer wichtiger Faktor für uns ist die Gemeinschaft, in der man Bier genießt – es ist für uns ein Getränk, das perfekt in eine gesellige Runde passt."

Lediglich vier Zutaten sind es, die Bier zu dem machen, was viele Erwachsene gerne zu sich nehmen: aus Wasser, Hopfen, Malz und Hefe entsteht das erfrischende Gebräu. "Das hat uns fasziniert", geben die Jungbrauer zu: Vier Zutaten und dennoch eine enorme Bandbreite an Aromen. Durch die vielen verschiedenen Hopfen- und Malzsorten ergeben sich unzählige Kombinationsmöglichkeiten für Bier. Mit den Jahren haben die beiden genügend Erfahrung gesammelt um die vielen Stellschrauben der Bierherstellung zu beherrschen, wie beispielsweise die Temperatur beim Einmaischen oder die Zeitintervalle der verschiedenen Temperaturstufen.

In die Grundausstattung der Mikrobrauerei haben sie bereits einiges investiert – da für die tatsächliche Gründung jedoch unter anderem dringend benötigte Lagerkapazität beschafft werden muss, haben sie eine Idee, um an mehr Kapital zu kommen: Ab dem 23. November starten die Brüder daher ein Crowdfunding-Projekt und am Samstag, 24. November, betreiben sie außerdem einen Stand auf dem Nußbacher Weihnachtsmarkt, an dem man von ihrem leckeren Bier kosten kann.