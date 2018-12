Bei "Jugend trainiert für Olympia" der männlichen Jugend erreichten zwei Mannschaften der Raumschaft beim Kreisfinale in Bräunlingen den ersten Platz und qualifizierten sich dadurch für das Regierungspräsidiums-Finale am 20. Februar 2019 in Spaichingen. Die erfolgreichen Turner, die alle beim Turnverein Schonach trainieren, sind: Dom-Clemente-Schule Schonach: (unten von links) Marius Dieterle, Oliver Haas, Marcel Effinger, Levin Ettl und Ben Dold. Schwarzwald-Gymnasium Triberg (oben) Leon Effinger, Laurin Hör und Johannes Schuler. Foto: Turnverein