Triberg Zuschlag für Investor

Förderantrag wird gestellt

So hatte der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt, einen Förderantrag zur Strukturplanung der Wasserversorgung der Stadt Triberg mit Ortsteilen zu stellen und diese Planung an den günstigsten Bieter zu vergeben.

Zudem befürwortete der Rat eine Bauplatzerweiterung in Nußbach am Dieterleshof und beauftragte die Verwaltung, die erforderlichen Verträge zur Regelung der Kosten und anderer Modalitäten mit dem Investor abzuschließen. Daneben wurde dem Verkauf eines Grundstücks mit einer Größe von 1434 Quadratmetern in Nußbach zugestimmt.